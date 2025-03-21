https://1prime.ru/20250321/eks-glava-855981563.html

Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова

Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова - 21.03.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладает особенным чувством юмора, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T07:46+0300

2025-03-21T07:46+0300

2025-03-21T07:46+0300

общество

экономика

россия

австрия

рф

москва

сергей лавров

владимир путин

карин кнайсль

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855981563.jpg?1742532416

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладает особенным чувством юмора, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Только у умных людей есть действительно такое чувство юмора. И его чувство юмора - это нечто особенное. Я помню, он сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Австрию. Это было в июне 2018 года. И спикер австрийского парламента сделал очень оскорбительное заявление во время обеда", - сказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии. Она подчеркнула, что Путин и Лавров тогда отреагировали с юмором, потому что это был единственный способ ответить на оскорбление. "Он сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: "Мы вторгаемся в другие страны?" И Лавров отметил: "Нет, мы не вторгаемся". На что Путин поинтересовался: "А для чего я вам тогда плачу?". Министр рассмеялся, знаете, так легко отреагировал с юмором на глупые замечания", - отметила Кнайсль.

австрия

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, австрия, рф, москва, сергей лавров, владимир путин, карин кнайсль, мид