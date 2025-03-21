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Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова
Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова - 21.03.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладает особенным чувством юмора, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T07:46+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладает особенным чувством юмора, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Только у умных людей есть действительно такое чувство юмора. И его чувство юмора - это нечто особенное. Я помню, он сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Австрию. Это было в июне 2018 года. И спикер австрийского парламента сделал очень оскорбительное заявление во время обеда", - сказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии.
Она подчеркнула, что Путин и Лавров тогда отреагировали с юмором, потому что это был единственный способ ответить на оскорбление.
"Он сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: "Мы вторгаемся в другие страны?" И Лавров отметил: "Нет, мы не вторгаемся". На что Путин поинтересовался: "А для чего я вам тогда плачу?". Министр рассмеялся, знаете, так легко отреагировал с юмором на глупые замечания", - отметила Кнайсль.
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Общество , Экономика, РОССИЯ, АВСТРИЯ, РФ, МОСКВА, Сергей Лавров, Владимир Путин, Карин Кнайсль, МИД
Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: у Лаврова особое чувство юмора
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладает особенным чувством юмора, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Только у умных людей есть действительно такое чувство юмора. И его чувство юмора - это нечто особенное. Я помню, он сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Австрию. Это было в июне 2018 года. И спикер австрийского парламента сделал очень оскорбительное заявление во время обеда", - сказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии.
Она подчеркнула, что Путин и Лавров тогда отреагировали с юмором, потому что это был единственный способ ответить на оскорбление.
"Он сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: "Мы вторгаемся в другие страны?" И Лавров отметил: "Нет, мы не вторгаемся". На что Путин поинтересовался: "А для чего я вам тогда плачу?". Министр рассмеялся, знаете, так легко отреагировал с юмором на глупые замечания", - отметила Кнайсль.