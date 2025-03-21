https://1prime.ru/20250321/ekspert-855980237.html

Эксперт объяснила, почему агрегаторы такси используют данные о зарядке

Эксперт объяснила, почему агрегаторы такси используют данные о зарядке - 21.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, почему агрегаторы такси используют данные о зарядке

Мнение, что процент зарядки на телефоне влияет на тарифы, которые формируют агрегаторы такси, является ошибочным - приложения могут использовать данные о заряде | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T06:06+0300

2025-03-21T06:06+0300

2025-03-21T06:06+0300

технологии

бизнес

москва

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855980237.jpg?1742526412

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Мнение, что процент зарядки на телефоне влияет на тарифы, которые формируют агрегаторы такси, является ошибочным - приложения могут использовать данные о заряде батареи для оптимизации работы в фоновом режиме, однако использование такой информации для изменения тарифов является нарушением закона о защите персональных данных, рассказала РИА Новости директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина. "Технически любое приложение получает доступ к данным о заряде батареи, если пользователь предоставил соответствующие разрешения, например, для оптимизации работы в фоновом режиме. Но использование этих данных для изменения тарифов потребовало бы сложной алгоритмической логики – предположение, что пользователь с разряженным телефоном согласен платить больше, было бы нарушением закона о защите персональных данных и аналогичного документа в странах ЕС - GDPR", - сказала Вдовина. Она объяснила, что подобная практика могла бы привести "к массовым искам и потере доверия клиентов". Такой миф возник из-за того, что в моменты, когда заряд телефона низкий, чаще всего вечером, цены на поездки действительно выше - но это совпадение объясняется вечерним часом пик. "Пользователи же склонны запоминать случаи, когда два события совпали, игнорируя противоположные примеры", - добавила эксперт. На стоимость поездок влияет ряд факторов. В первую очередь, это спрос и предложение - в часы пик, при плохой погоде или в зонах с малым количеством машин цены растут. Также учитываются расстояние и время - маршрут, пробки, длительность поездки, а также тип услуги - "Эконом", "Комфорт", "Бизнес". "Агрегаторы не увеличивают тарифы из-за низкого заряда телефона. Это миф, основанный на совпадении внешних факторов, а динамическое ценообразование регулируется исключительно рыночными условиями. Если цена кажется завышенной, попробуйте обновить и перезапустить приложение, сравнить стоимость поездки через несколько минут", - отметила Вдовина.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, москва, ес