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Эксперт объяснила, почему агрегаторы такси используют данные о зарядке - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт объяснила, почему агрегаторы такси используют данные о зарядке
Эксперт объяснила, почему агрегаторы такси используют данные о зарядке - 21.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, почему агрегаторы такси используют данные о зарядке
Мнение, что процент зарядки на телефоне влияет на тарифы, которые формируют агрегаторы такси, является ошибочным - приложения могут использовать данные о заряде | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T06:06+0300
2025-03-21T06:06+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Мнение, что процент зарядки на телефоне влияет на тарифы, которые формируют агрегаторы такси, является ошибочным - приложения могут использовать данные о заряде батареи для оптимизации работы в фоновом режиме, однако использование такой информации для изменения тарифов является нарушением закона о защите персональных данных, рассказала РИА Новости директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина. "Технически любое приложение получает доступ к данным о заряде батареи, если пользователь предоставил соответствующие разрешения, например, для оптимизации работы в фоновом режиме. Но использование этих данных для изменения тарифов потребовало бы сложной алгоритмической логики – предположение, что пользователь с разряженным телефоном согласен платить больше, было бы нарушением закона о защите персональных данных и аналогичного документа в странах ЕС - GDPR", - сказала Вдовина. Она объяснила, что подобная практика могла бы привести "к массовым искам и потере доверия клиентов". Такой миф возник из-за того, что в моменты, когда заряд телефона низкий, чаще всего вечером, цены на поездки действительно выше - но это совпадение объясняется вечерним часом пик. "Пользователи же склонны запоминать случаи, когда два события совпали, игнорируя противоположные примеры", - добавила эксперт. На стоимость поездок влияет ряд факторов. В первую очередь, это спрос и предложение - в часы пик, при плохой погоде или в зонах с малым количеством машин цены растут. Также учитываются расстояние и время - маршрут, пробки, длительность поездки, а также тип услуги - "Эконом", "Комфорт", "Бизнес". "Агрегаторы не увеличивают тарифы из-за низкого заряда телефона. Это миф, основанный на совпадении внешних факторов, а динамическое ценообразование регулируется исключительно рыночными условиями. Если цена кажется завышенной, попробуйте обновить и перезапустить приложение, сравнить стоимость поездки через несколько минут", - отметила Вдовина.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
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технологии, бизнес, москва, ес
Технологии, Бизнес, МОСКВА, ЕС
06:06 21.03.2025
 
Эксперт объяснила, почему агрегаторы такси используют данные о зарядке

Эксперт Вдовина: приложение может использовать данные о зарядке для изменения тарифов

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Мнение, что процент зарядки на телефоне влияет на тарифы, которые формируют агрегаторы такси, является ошибочным - приложения могут использовать данные о заряде батареи для оптимизации работы в фоновом режиме, однако использование такой информации для изменения тарифов является нарушением закона о защите персональных данных, рассказала РИА Новости директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина.
"Технически любое приложение получает доступ к данным о заряде батареи, если пользователь предоставил соответствующие разрешения, например, для оптимизации работы в фоновом режиме. Но использование этих данных для изменения тарифов потребовало бы сложной алгоритмической логики – предположение, что пользователь с разряженным телефоном согласен платить больше, было бы нарушением закона о защите персональных данных и аналогичного документа в странах ЕС - GDPR", - сказала Вдовина.
Она объяснила, что подобная практика могла бы привести "к массовым искам и потере доверия клиентов". Такой миф возник из-за того, что в моменты, когда заряд телефона низкий, чаще всего вечером, цены на поездки действительно выше - но это совпадение объясняется вечерним часом пик. "Пользователи же склонны запоминать случаи, когда два события совпали, игнорируя противоположные примеры", - добавила эксперт.
На стоимость поездок влияет ряд факторов. В первую очередь, это спрос и предложение - в часы пик, при плохой погоде или в зонах с малым количеством машин цены растут. Также учитываются расстояние и время - маршрут, пробки, длительность поездки, а также тип услуги - "Эконом", "Комфорт", "Бизнес".
"Агрегаторы не увеличивают тарифы из-за низкого заряда телефона. Это миф, основанный на совпадении внешних факторов, а динамическое ценообразование регулируется исключительно рыночными условиями. Если цена кажется завышенной, попробуйте обновить и перезапустить приложение, сравнить стоимость поездки через несколько минут", - отметила Вдовина.
 
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