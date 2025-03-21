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ЕС в январе поставил на российский рынок минимум с 2016 года - 21.03.2025, ПРАЙМ
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ЕС в январе поставил на российский рынок минимум с 2016 года
ЕС в январе поставил на российский рынок минимум с 2016 года - 21.03.2025, ПРАЙМ
ЕС в январе поставил на российский рынок минимум с 2016 года
Евросоюз на фоне повышения Россией пошлин на ввоз "недружественного" пива в январе поставил на российский рынок лишь 4,04 тысячи тонн - минимум с 2016 года,... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T06:15+0300
2025-03-21T06:15+0300
экономика
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мировая экономика
москва
германия
польша
ес
евростат
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Евросоюз на фоне повышения Россией пошлин на ввоз "недружественного" пива в январе поставил на российский рынок лишь 4,04 тысячи тонн - минимум с 2016 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия с 1 января текущего года повысила пошлины на импорт ряда товаров из недружественных стран, в частности это коснулось пива - они были увеличены с 0,1 до 1 евро за литр. В январе из ЕС было ввезено 4,04 тысячи тонн пива, что в 3,8 раза меньше показателя за декабрь и в четыре раза меньше уровня января прошлого года. Объем закупок стал минимальным с января 2016 года, когда было ввезено лишь 3,2 тысячи тонн. Германия, крупнейший европейский поставщик пива на российский рынок, сократила экспорт в пять раз по сравнению с декабрем - до 1,36 тысячи тонн. Еще больше рухнули продажи бельгийского пива - в 7,4 раза, до 173 тонн, а также чешского - в 5,7 раза, до 517 тонн. Польша отгрузила в Россию 704 тонны пива, что втрое меньше уровня за декабрь. Поставки из Латвии уменьшились в 2,1 раза и составили 423 тонны. Наименьшее снижение экспорта зафиксировала Литва, чьи продажи в Россию сократились лишь на 5%, до 814 тонн.      
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россия, мировая экономика, москва, германия, польша, ес, евростат
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ЕС, Евростат
06:15 21.03.2025
 
ЕС в январе поставил на российский рынок минимум с 2016 года

Евростат: ЕС в январе поставил на российский рынок минимум с 2016 года

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Евросоюз на фоне повышения Россией пошлин на ввоз "недружественного" пива в январе поставил на российский рынок лишь 4,04 тысячи тонн - минимум с 2016 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия с 1 января текущего года повысила пошлины на импорт ряда товаров из недружественных стран, в частности это коснулось пива - они были увеличены с 0,1 до 1 евро за литр.
В январе из ЕС было ввезено 4,04 тысячи тонн пива, что в 3,8 раза меньше показателя за декабрь и в четыре раза меньше уровня января прошлого года. Объем закупок стал минимальным с января 2016 года, когда было ввезено лишь 3,2 тысячи тонн.
Германия, крупнейший европейский поставщик пива на российский рынок, сократила экспорт в пять раз по сравнению с декабрем - до 1,36 тысячи тонн. Еще больше рухнули продажи бельгийского пива - в 7,4 раза, до 173 тонн, а также чешского - в 5,7 раза, до 517 тонн.
Польша отгрузила в Россию 704 тонны пива, что втрое меньше уровня за декабрь. Поставки из Латвии уменьшились в 2,1 раза и составили 423 тонны. Наименьшее снижение экспорта зафиксировала Литва, чьи продажи в Россию сократились лишь на 5%, до 814 тонн.
 
 
 
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМОСКВАГЕРМАНИЯПОЛЬШАЕСЕвростат
 
 
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