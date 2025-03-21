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Курс евро готовится завершить неделю снижением к доллару

Курс евро готовится завершить неделю снижением к доллару - 21.03.2025, ПРАЙМ

Курс евро готовится завершить неделю снижением к доллару

Курс евро к доллару снижается в пятницу вечером и может оказаться в минусе по итогам недели после двух подряд недель роста, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T17:36+0300

2025-03-21T17:36+0300

2025-03-21T17:36+0300

экономика

рынки

сша

федрезерв

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу вечером и может оказаться в минусе по итогам недели после двух подряд недель роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.28 мск курс евро к доллару снижается до 1,0828 доллара с 1,0845 доллара за евро на прошлом закрытии. С понедельника евро подешевело к доллару на 0,4%, а по итогам двух предыдущих недель стоимость европейской валюты подскочила на 4,8%. Курс доллара к иене в то же время растёт до 148,95 иены с уровня прошлого закрытия в 148,8 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,19%, до 104,02 пункта. Инвесторы оценивали в течение недели решения Федеральной резервной системы (ФРС) США и британского центробанка. Регуляторы сохранили учетные ставки, Федрезерв также повысил прогноз безработицы и инфляции в текущем году и понизил - ВВП.

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рынки, сша, федрезерв