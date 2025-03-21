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Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов
Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов - 21.03.2025, ПРАЙМ
Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов
Министр образования и науки России Валерий Фальков считает, что нужно повысить уровень знаний иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T20:51+0300
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образование
вузы
минобрнауки
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министр образования и науки России Валерий Фальков считает, что нужно повысить уровень знаний иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах. Такое заявление глава ведомства сделал в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования", которое прошло в Высшей школе экономики."Чтобы повысить уровень знаний иностранных абитуриентов университетам рекомендуется активнее создавать центры довузовской подготовки за рубежом", - отметил министр.По его словам, у иностранных студентов, намеревающихся обучаться в российских вузах, должна быть возможность за границей посетить специальные "подготовительные факультеты". Также перспективным форматом является реализация российскими университетами совместных образовательных программ с зарубежными высшими учебными заведениями. Этот и другие формы взаимодействия закрепляются в межвузовских соглашениях. Указ президента Россия Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году количества иностранных студентов в вузах РФ не менее чем до 500 тысяч человек. В настоящее время, по данным ведомства, в вузах России проходят обучение более 395 тысяч человек из-за рубежа.
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образование, вузы, минобрнауки
образование, вузы, Минобрнауки
20:51 21.03.2025
 
Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов

Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМГУ
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министр образования и науки России Валерий Фальков считает, что нужно повысить уровень знаний иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах.
Такое заявление глава ведомства сделал в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования", которое прошло в Высшей школе экономики.
"Чтобы повысить уровень знаний иностранных абитуриентов университетам рекомендуется активнее создавать центры довузовской подготовки за рубежом", - отметил министр.
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
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По его словам, у иностранных студентов, намеревающихся обучаться в российских вузах, должна быть возможность за границей посетить специальные "подготовительные факультеты". Также перспективным форматом является реализация российскими университетами совместных образовательных программ с зарубежными высшими учебными заведениями. Этот и другие формы взаимодействия закрепляются в межвузовских соглашениях.
Указ президента Россия Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году количества иностранных студентов в вузах РФ не менее чем до 500 тысяч человек. В настоящее время, по данным ведомства, в вузах России проходят обучение более 395 тысяч человек из-за рубежа.
 
образованиевузыМинобрнауки
 
 
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