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Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов

Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов - 21.03.2025, ПРАЙМ

Фальков призвал повысить уровень знаний иностранных студентов

Министр образования и науки России Валерий Фальков считает, что нужно повысить уровень знаний иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T20:51+0300

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2025-03-21T20:51+0300

образование

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министр образования и науки России Валерий Фальков считает, что нужно повысить уровень знаний иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах. Такое заявление глава ведомства сделал в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования", которое прошло в Высшей школе экономики."Чтобы повысить уровень знаний иностранных абитуриентов университетам рекомендуется активнее создавать центры довузовской подготовки за рубежом", - отметил министр.По его словам, у иностранных студентов, намеревающихся обучаться в российских вузах, должна быть возможность за границей посетить специальные "подготовительные факультеты". Также перспективным форматом является реализация российскими университетами совместных образовательных программ с зарубежными высшими учебными заведениями. Этот и другие формы взаимодействия закрепляются в межвузовских соглашениях. Указ президента Россия Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году количества иностранных студентов в вузах РФ не менее чем до 500 тысяч человек. В настоящее время, по данным ведомства, в вузах России проходят обучение более 395 тысяч человек из-за рубежа.

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образование, вузы, минобрнауки