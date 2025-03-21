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В правительстве сообщили о росте объемов финансирования Роспотребнадзора
В правительстве сообщили о росте объемов финансирования Роспотребнадзора - 21.03.2025, ПРАЙМ
В правительстве сообщили о росте объемов финансирования Роспотребнадзора
Объем финансирования Роспотребнадзора вырос практически в четыре раза за последние десять лет и составил примерно 93 миллиарда рублей, сообщила заместитель... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T10:49+0300
2025-03-21T10:49+0300
2025-03-21T10:49+0300
экономика
россия
финансы
татьяна голикова
роспотребнадзор
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объем финансирования Роспотребнадзора вырос практически в четыре раза за последние десять лет и составил примерно 93 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. "В последние десять лет развития службы приходится и достаточно серьёзное финансовое обеспечение службы - практически в четыре раза. Сегодня бюджет… 93 миллиарда рублей", - сказала Голикова во время заседания коллегии Роспотребнадзора. По её словам, за три года была сформирована сеть из 54 центров секвенирования и 153 ПЦР-центра, в регионах работает 20 мобильных лабораторий быстрого реагирования и 14 мобильных санитарно-карантинных пунктов. При этом из 80 существующих в стране референс-центров по биологической безопасности 46 действуют в учреждениях Роспотребнадзора, в том числе все центры по опасным и особо опасным инфекциям.
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россия, финансы, татьяна голикова, роспотребнадзор
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Татьяна Голикова, Роспотребнадзор
В правительстве сообщили о росте объемов финансирования Роспотребнадзора
Голикова: объем финансирования Роспотребнадзора вырос в 4 раза за последние 10 лет
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объем финансирования Роспотребнадзора вырос практически в четыре раза за последние десять лет и составил примерно 93 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
"В последние десять лет развития службы приходится и достаточно серьёзное финансовое обеспечение службы - практически в четыре раза. Сегодня бюджет… 93 миллиарда рублей", - сказала Голикова во время заседания коллегии Роспотребнадзора.
По её словам, за три года была сформирована сеть из 54 центров секвенирования и 153 ПЦР-центра, в регионах работает 20 мобильных лабораторий быстрого реагирования и 14 мобильных санитарно-карантинных пунктов. При этом из 80 существующих в стране референс-центров по биологической безопасности 46 действуют в учреждениях Роспотребнадзора, в том числе все центры по опасным и особо опасным инфекциям.
Роспотребнадзор отметил рост числа жалоб на онлайн-торговлю и услуги связи