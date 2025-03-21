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В правительстве сообщили о росте объемов финансирования Роспотребнадзора

В правительстве сообщили о росте объемов финансирования Роспотребнадзора - 21.03.2025, ПРАЙМ

В правительстве сообщили о росте объемов финансирования Роспотребнадзора

Объем финансирования Роспотребнадзора вырос практически в четыре раза за последние десять лет и составил примерно 93 миллиарда рублей, сообщила заместитель... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T10:49+0300

2025-03-21T10:49+0300

2025-03-21T10:49+0300

экономика

россия

финансы

татьяна голикова

роспотребнадзор

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объем финансирования Роспотребнадзора вырос практически в четыре раза за последние десять лет и составил примерно 93 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. "В последние десять лет развития службы приходится и достаточно серьёзное финансовое обеспечение службы - практически в четыре раза. Сегодня бюджет… 93 миллиарда рублей", - сказала Голикова во время заседания коллегии Роспотребнадзора. По её словам, за три года была сформирована сеть из 54 центров секвенирования и 153 ПЦР-центра, в регионах работает 20 мобильных лабораторий быстрого реагирования и 14 мобильных санитарно-карантинных пунктов. При этом из 80 существующих в стране референс-центров по биологической безопасности 46 действуют в учреждениях Роспотребнадзора, в том числе все центры по опасным и особо опасным инфекциям.

https://1prime.ru/20250312/zhaloby-855702948.html

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россия, финансы, татьяна голикова, роспотребнадзор