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Фицо созвал чрезвычайное заседание кабмина Словакии из-за вспышки ящура

Фицо созвал чрезвычайное заседание кабмина Словакии из-за вспышки ящура - 21.03.2025, ПРАЙМ

Фицо созвал чрезвычайное заседание кабмина Словакии из-за вспышки ящура

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что проведет в субботу чрезвычайное заседание правительства из-за вспышки ящура на юге республики. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T19:04+0300

2025-03-21T19:04+0300

2025-03-21T19:04+0300

экономика

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что проведет в субботу чрезвычайное заседание правительства из-за вспышки ящура на юге республики. В пятницу министр сельского хозяйства страны Рихард Такач сообщил, что ящур подтвержден в трех хозяйствах на юге Словакии, последние 50 лет данное заболевание в республике не регистрировалось. "На завтра созываю внеочередное заседание правительства. Его целью будет оценка эффективности принятых мер, сотрудничество ответственных субъектов, взаимодействие с международными организациями и предложения по дальнейшим шагам", - написал Фицо на своей странице.Он призвал оппозицию не использовать ситуацию с ящуром в политических целях и не распространять панические заявления.

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словакия, роберт фицо