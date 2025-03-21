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Фицо созвал чрезвычайное заседание кабмина Словакии из-за вспышки ящура - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фицо созвал чрезвычайное заседание кабмина Словакии из-за вспышки ящура
Фицо созвал чрезвычайное заседание кабмина Словакии из-за вспышки ящура - 21.03.2025, ПРАЙМ
Фицо созвал чрезвычайное заседание кабмина Словакии из-за вспышки ящура
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что проведет в субботу чрезвычайное заседание правительства из-за вспышки ящура на юге республики. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T19:04+0300
2025-03-21T19:04+0300
экономика
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что проведет в субботу чрезвычайное заседание правительства из-за вспышки ящура на юге республики. В пятницу министр сельского хозяйства страны Рихард Такач сообщил, что ящур подтвержден в трех хозяйствах на юге Словакии, последние 50 лет данное заболевание в республике не регистрировалось. "На завтра созываю внеочередное заседание правительства. Его целью будет оценка эффективности принятых мер, сотрудничество ответственных субъектов, взаимодействие с международными организациями и предложения по дальнейшим шагам", - написал Фицо на своей странице.Он призвал оппозицию не использовать ситуацию с ящуром в политических целях и не распространять панические заявления.
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словакия, роберт фицо
Экономика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
19:04 21.03.2025
 
Фицо созвал чрезвычайное заседание кабмина Словакии из-за вспышки ящура

Премьер Словакии созвал чрезвычайное заседание правительства из-за вспышки ящура

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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БРАТИСЛАВА, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что проведет в субботу чрезвычайное заседание правительства из-за вспышки ящура на юге республики.
В пятницу министр сельского хозяйства страны Рихард Такач сообщил, что ящур подтвержден в трех хозяйствах на юге Словакии, последние 50 лет данное заболевание в республике не регистрировалось.
"На завтра созываю внеочередное заседание правительства. Его целью будет оценка эффективности принятых мер, сотрудничество ответственных субъектов, взаимодействие с международными организациями и предложения по дальнейшим шагам", - написал Фицо на своей странице.
Он призвал оппозицию не использовать ситуацию с ящуром в политических целях и не распространять панические заявления.
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