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ФПК ввела тарифы на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах

ФПК ввела тарифы на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах - 21.03.2025, ПРАЙМ

ФПК ввела тарифы на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) установила специальные тарифы на перевозку организованных детских групп в купейных вагонах в преддверии... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T20:29+0300

2025-03-21T20:29+0300

2025-03-21T20:29+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) установила специальные тарифы на перевозку организованных детских групп в купейных вагонах в преддверии старта в мае кампании по плановой перевозке детей в составах организованных групп к местам летнего отдыха, сообщили в пресс-службе ФПК. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина ранее в пятницу напомнила, что в 2024 году во время летних массовых детских перевозок участники туристического рынка столкнулись с нехваткой плацкартных вагонов. По ее словам, для выполнения части заявленных объёмов перевозчиком предлагались купейные вагоны, в связи с чем существенно возрастала стоимость перевозки, как правило, ложившаяся на плечи родителей, что в конечном итоге влияло на уровень доступности летнего отдыха для детей. Школкина добавила, что вопрос обсуждался с руководством ОАО "РЖД", которое пошло навстречу, установив специальный тариф. "Устанавливаем специальные тарифы на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах. В мае стартует кампания по плановой перевозке детей в составах организованных групп к местам летнего отдыха. Чтобы как можно больше ребят смогли путешествовать в каникулы, мы проработали для них специальные условия поездок не только в плацкартных, но и в купейных вагонах", - говорится в сообщении ФПК. В компании уточнили, что в случае отсутствия в составе поезда необходимого количества плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, организованным детским группам будут предоставлены купейные вагоны, причем разница в цене составит около 10%. Перевозки организованных групп осуществляются как поездами дальнего следования, так и специальными "детскими" составами, сформированными из современных вагонов, оборудованных всем необходимым, добавили в ФПК. "В составах всех поездов, задействованных в детских перевозках, предусмотрены вагоны-рестораны, питание в которых осуществляется по специальному меню, согласованному Роспотребнадзором", - сообщили в организации. Также в компании разъяснили, что за пассажирскими поездами, в которых следуют группы детей, установлен особый диспетчерский контроль, а на вокзалах обеспечивается наиболее удобная посадка и высадка и кратчайший маршрут прохода детей в залы ожидания и к автомобильному транспорту.

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фпк, железная дорога, внутренний туризм