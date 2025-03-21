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СМИ: Франция хочет от ЕС самых мощных мер против давления США

СМИ: Франция хочет от ЕС самых мощных мер против давления США - 21.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Франция хочет от ЕС самых мощных мер против давления США

Ряд стран ЕС, включая Францию, хотят от Евросоюза применения самых мощных мер против экономического принуждения со стороны США, передает агентство Bloomberg со... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T23:54+0300

2025-03-21T23:54+0300

2025-03-21T23:54+0300

экономика

сша

франция

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

мировая экономика

пошлины

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ряд стран ЕС, включая Францию, хотят от Евросоюза применения самых мощных мер против экономического принуждения со стороны США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения самых мощных ответных мер против США, если президент Дональд Трамп применит пошлины, чтобы заставить блок изменить политику", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках такого шага ЕС мог бы задействовать широкий спектр мер, включая ограничения на торговлю, услуги, права на интеллектуальную собственность, прямые иностранные инвестиции и доступ к госзакупкам. Еврокомиссия пока не рассматривает применение этих мер и ждет конкретики по экономическим ограничениям, о которых США должны объявить 2 апреля, заявили агентству источники. Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.

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сша, франция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, мировая экономика, пошлины