Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Франция хочет от ЕС самых мощных мер против давления США - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/frantsiya-856006607.html
СМИ: Франция хочет от ЕС самых мощных мер против давления США
СМИ: Франция хочет от ЕС самых мощных мер против давления США - 21.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Франция хочет от ЕС самых мощных мер против давления США
Ряд стран ЕС, включая Францию, хотят от Евросоюза применения самых мощных мер против экономического принуждения со стороны США, передает агентство Bloomberg со... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T23:54+0300
2025-03-21T23:54+0300
экономика
сша
франция
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
мировая экономика
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ряд стран ЕС, включая Францию, хотят от Евросоюза применения самых мощных мер против экономического принуждения со стороны США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения самых мощных ответных мер против США, если президент Дональд Трамп применит пошлины, чтобы заставить блок изменить политику", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках такого шага ЕС мог бы задействовать широкий спектр мер, включая ограничения на торговлю, услуги, права на интеллектуальную собственность, прямые иностранные инвестиции и доступ к госзакупкам. Еврокомиссия пока не рассматривает применение этих мер и ждет конкретики по экономическим ограничениям, о которых США должны объявить 2 апреля, заявили агентству источники. Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.
https://1prime.ru/20250321/es-855995849.html
сша
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, франция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Мировая экономика, пошлины
23:54 21.03.2025
 
СМИ: Франция хочет от ЕС самых мощных мер против давления США

Bloomberg: Франция хочет от ЕС самых мощных мер против экономического принуждения США

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ряд стран ЕС, включая Францию, хотят от Евросоюза применения самых мощных мер против экономического принуждения со стороны США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
"Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения самых мощных ответных мер против США, если президент Дональд Трамп применит пошлины, чтобы заставить блок изменить политику", - пишет агентство.
Отмечается, что в рамках такого шага ЕС мог бы задействовать широкий спектр мер, включая ограничения на торговлю, услуги, права на интеллектуальную собственность, прямые иностранные инвестиции и доступ к госзакупкам.
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Раскол в ЕС. Три страны выступили против главы Еврокомиссии
Вчера, 15:34
Еврокомиссия пока не рассматривает применение этих мер и ждет конкретики по экономическим ограничениям, о которых США должны объявить 2 апреля, заявили агентству источники.
Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры.
Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.
 
ЭкономикаСШАФРАНЦИЯДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенМировая экономикапошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала