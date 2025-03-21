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ФТС увеличила перечисления в бюджет на 11%
ФТС увеличила перечисления в бюджет на 11% - 21.03.2025, ПРАЙМ
ФТС увеличила перечисления в бюджет на 11%
Федеральная таможенная служба РФ в 2024 году перечислила в бюджет 7,3 триллиона рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году, заявил глава ведомства Валерий... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T16:06+0300
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба РФ в 2024 году перечислила в бюджет 7,3 триллиона рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году, заявил глава ведомства Валерий Пикалев. "По итогам 2024 года службой в доход федерального бюджета перечислена внушительная сумма 7 триллионов 349 миллиардов рублей... Это на 11% больше, чем в предыдущем году, и ранее размер собранных платежей стал максимальным по сравнению с предыдущими периодами. Отставание от прогнозного задания составило менее 1%. Это примерно 71 миллиард рублей", - сказал Пикалев, выступая на коллегии ФТС. В течение 2024 года служба активно работала над повышением качества администрирования таможенных доходов, добавил он. "Задание на 2025 год, для нас оно установлено в размере 8 триллионов 167 миллиардов рублей. Превышает результат прошлого года на 10%. Достаточно серьёзная амбициозная задача", - отметил Пикалев.
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фтс, финансы, россия
Экономика, ФТС, Финансы, РОССИЯ
ФТС увеличила перечисления в бюджет на 11%
ФТС РФ увеличила перечисления в бюджет в 2024 году на 11%
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба РФ в 2024 году перечислила в бюджет 7,3 триллиона рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году, заявил глава ведомства Валерий Пикалев.
"По итогам 2024 года службой в доход федерального бюджета перечислена внушительная сумма 7 триллионов 349 миллиардов рублей... Это на 11% больше, чем в предыдущем году, и ранее размер собранных платежей стал максимальным по сравнению с предыдущими периодами. Отставание от прогнозного задания составило менее 1%. Это примерно 71 миллиард рублей", - сказал Пикалев, выступая на коллегии ФТС.
В течение 2024 года служба активно работала над повышением качества администрирования таможенных доходов, добавил он.
"Задание на 2025 год, для нас оно установлено в размере 8 триллионов 167 миллиардов рублей. Превышает результат прошлого года на 10%. Достаточно серьёзная амбициозная задача", - отметил Пикалев.
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