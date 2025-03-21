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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу - 21.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу после выхода финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T13:28+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу после выхода финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,33% - до 42 147 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,4%, до 19 799,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 5 694 пунктов. В пятницу инвесторы анализируют финансовые отчетности компаний. Акции американской логистической FedEx падают в цене на 7% до открытия основных торгов. Компания сообщила, что скорректированная разводненная прибыль на акцию в третьем квартале 2024-2025 фингода составила 4,51 доллара, что ниже прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне в 4,61 доллара. При этом бумаги американского производителя спортивной одежды Nike дешевеют на 5,72% на предторгах. Чистая прибыль компании по итогам первых трех кварталов 2024-2025 финансового года, завершившихся 28 февраля, снизилась на 28%, до 3,008 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде сократилась до 2,02 доллара с 2,74 доллара годом ранее.
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рынки, торги, fedex, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Торги, FedEx, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после выхода корпоративных новостей
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу после выхода финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,33% - до 42 147 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,4%, до 19 799,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 5 694 пунктов.
В пятницу инвесторы анализируют финансовые отчетности компаний. Акции американской логистической FedEx падают в цене на 7% до открытия основных торгов. Компания сообщила, что скорректированная разводненная прибыль на акцию в третьем квартале 2024-2025 фингода составила 4,51 доллара, что ниже прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне в 4,61 доллара.
При этом бумаги американского производителя спортивной одежды Nike дешевеют на 5,72% на предторгах. Чистая прибыль компании по итогам первых трех кварталов 2024-2025 финансового года, завершившихся 28 февраля, снизилась на 28%, до 3,008 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде сократилась до 2,02 доллара с 2,74 доллара годом ранее.
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