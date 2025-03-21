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Биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов - 21.03.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу растут на 5%, поднимаясь до 505 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 21.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу растут на 5%, поднимаясь до 505 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 506,5 доллара (+5,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.09 мск их стоимость составляет 505,1 доллара (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 480,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, ICE
Биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5% в пятницу
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу растут на 5%, поднимаясь до 505 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 506,5 доллара (+5,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.09 мск их стоимость составляет 505,1 доллара (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 480,9 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
Politico: ЕК обсудит план Украины по увеличению импорта газа через Словакию