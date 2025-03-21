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Минэнерго сообщило о темпах роста производства сжиженного природного газа - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго сообщило о темпах роста производства сжиженного природного газа
Минэнерго сообщило о темпах роста производства сжиженного природного газа - 21.03.2025, ПРАЙМ
Минэнерго сообщило о темпах роста производства сжиженного природного газа
Россия сохраняет планы роста производства сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году до 100 миллионов тонн, что позволит стране занять 20% мирового рынка,... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T11:25+0300
2025-03-21T12:10+0300
энергетика
сергей цивилев
газ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия сохраняет планы роста производства сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году до 100 миллионов тонн, что позволит стране занять 20% мирового рынка, сообщило Минэнерго РФ по итогам заседания общественного совета при министерстве, посвященного итогам работы за 2024 год и задачам на текущий год. "Россия сохраняет цели по наращиванию производства сжиженного природного газа до 100 миллионов тонн к 2035 году, что позволит стране занять до 20% мирового рынка этого вида топлива", - говорится в сообщении. Кроме того, в 2024 году уровень газификации достиг 74,7%, став самым высоким в мире. "По итогам 2024 года поставки газа на внутренний рынок выросли на 4,3%. Одним из основных факторов, повлиявших на рост этого показателя, стала газификация страны", - приводит пресс-служба Минэнерго слова министра энергетики Сергея Цивилева. Активно продолжается модернизация нефтепереработки: по итогам прошлого года выход светлых нефтепродуктов составил более 65%, уточнятся в релизе.В 2023 году на российский рынок был поставлен 501 миллиард кубометров газа. Таким образом, в 2024 году показатель составил 522,5 миллиарда кубометров.Также активно продолжается модернизация нефтепереработки: по итогам прошлого года выход светлых нефтепродуктов составил более 65%, уточнятся в релизе.
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сергей цивилев, газ
Энергетика, Сергей Цивилев, Газ
11:25 21.03.2025 (обновлено: 12:10 21.03.2025)
 
Минэнерго сообщило о темпах роста производства сжиженного природного газа

Минэнерго: Россия сохраняет планы роста производства СПГ к 2035 году до 100 млн тонн в год

© Unsplash/Brad WeaverПриродный газ
Природный газ
© Unsplash/Brad Weaver
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия сохраняет планы роста производства сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году до 100 миллионов тонн, что позволит стране занять 20% мирового рынка, сообщило Минэнерго РФ по итогам заседания общественного совета при министерстве, посвященного итогам работы за 2024 год и задачам на текущий год.
"Россия сохраняет цели по наращиванию производства сжиженного природного газа до 100 миллионов тонн к 2035 году, что позволит стране занять до 20% мирового рынка этого вида топлива", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 2024 году уровень газификации достиг 74,7%, став самым высоким в мире.
"По итогам 2024 года поставки газа на внутренний рынок выросли на 4,3%. Одним из основных факторов, повлиявших на рост этого показателя, стала газификация страны", - приводит пресс-служба Минэнерго слова министра энергетики Сергея Цивилева.
Активно продолжается модернизация нефтепереработки: по итогам прошлого года выход светлых нефтепродуктов составил более 65%, уточнятся в релизе.
В 2023 году на российский рынок был поставлен 501 миллиард кубометров газа. Таким образом, в 2024 году показатель составил 522,5 миллиарда кубометров.
Также активно продолжается модернизация нефтепереработки: по итогам прошлого года выход светлых нефтепродуктов составил более 65%, уточнятся в релизе.
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