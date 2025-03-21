https://1prime.ru/20250321/gaz-855987108.html

Минэнерго сообщило о темпах роста производства сжиженного природного газа

Минэнерго сообщило о темпах роста производства сжиженного природного газа - 21.03.2025, ПРАЙМ

Минэнерго сообщило о темпах роста производства сжиженного природного газа

Россия сохраняет планы роста производства сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году до 100 миллионов тонн, что позволит стране занять 20% мирового рынка,... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T11:25+0300

2025-03-21T11:25+0300

2025-03-21T12:10+0300

энергетика

сергей цивилев

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/19/841401982_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_60c0303f49382fa07f507c34483d2945.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия сохраняет планы роста производства сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году до 100 миллионов тонн, что позволит стране занять 20% мирового рынка, сообщило Минэнерго РФ по итогам заседания общественного совета при министерстве, посвященного итогам работы за 2024 год и задачам на текущий год. "Россия сохраняет цели по наращиванию производства сжиженного природного газа до 100 миллионов тонн к 2035 году, что позволит стране занять до 20% мирового рынка этого вида топлива", - говорится в сообщении. Кроме того, в 2024 году уровень газификации достиг 74,7%, став самым высоким в мире. "По итогам 2024 года поставки газа на внутренний рынок выросли на 4,3%. Одним из основных факторов, повлиявших на рост этого показателя, стала газификация страны", - приводит пресс-служба Минэнерго слова министра энергетики Сергея Цивилева. Активно продолжается модернизация нефтепереработки: по итогам прошлого года выход светлых нефтепродуктов составил более 65%, уточнятся в релизе.В 2023 году на российский рынок был поставлен 501 миллиард кубометров газа. Таким образом, в 2024 году показатель составил 522,5 миллиарда кубометров.Также активно продолжается модернизация нефтепереработки: по итогам прошлого года выход светлых нефтепродуктов составил более 65%, уточнятся в релизе.

https://1prime.ru/20250319/neft-855940786.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей цивилев, газ