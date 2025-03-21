https://1prime.ru/20250321/gd-855986300.html
В Госдуму внесены законопроекты о защите суверенитета России
В Госдуму внесены законопроекты о защите суверенитета России - 21.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесены законопроекты о защите суверенитета России
В Государственную Думу внесены три законопроекта, направленные на защиту суверенитета России и предотвращение вмешательства в ее внутреннюю политику. Об этом... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T11:06+0300
2025-03-21T11:06+0300
2025-03-21T11:06+0300
госдума
единая россия
кпрф
вячеслав володин
рф
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесены три законопроекта, направленные на защиту суверенитета России и предотвращение вмешательства в ее внутреннюю политику. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.По словам Яровой, законопроекты разработаны по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Авторами инициатив выступили 400 парламентариев, включая руководителей фракций Госдумы."Многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности. По 20 видам преступлений мы устанавливаем возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица, их совершившие, находятся за рубежом, и предусматриваем возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого. Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков и дискредитация Вооружённых Сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма", - сообщила Яровая. Как отметила депутат, законопроекты вводят новые квалифицирующие признаки для преступлений, наносящих вред национальной безопасности, совершенных из корыстных побуждений или по найму. За дискредитацию армии и призывы к санкциям предлагается установить уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, если преступления совершены из корысти или по найму.За корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, и иностранным госорганам, предлагается установить уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Также, по словам спикера, предлагается признавать иностранными агентами лиц, оказывающих содействие иностранным организациям, действующим против интересов РФ, и лиц, вовлекающих граждан в сбор военно-технической информации, которая может быть использована против безопасности страны.Яровая подчеркнула, что цель законопроектов - защита России и ее граждан, поэтому депутатами предложены комплексные меры обеспечения безопасности.
https://1prime.ru/20250320/sp-855965412.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, единая россия, кпрф, вячеслав володин, рф, общество
Госдума, Единая Россия, КПРФ, Вячеслав Володин, РФ, Общество
В Госдуму внесены законопроекты о защите суверенитета России
Яровая: проекты о недопущении вмешательства во внутреннюю политику России внесены в ГД
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесены три законопроекта, направленные на защиту суверенитета России и предотвращение вмешательства в ее внутреннюю политику. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
По словам Яровой, законопроекты разработаны по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Авторами инициатив выступили 400 парламентариев, включая руководителей фракций Госдумы.
"Многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности. По 20 видам преступлений мы устанавливаем возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица, их совершившие, находятся за рубежом, и предусматриваем возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого. Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков и дискредитация Вооружённых Сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма", - сообщила Яровая.
Как отметила депутат, законопроекты вводят новые квалифицирующие признаки для преступлений, наносящих вред национальной безопасности, совершенных из корыстных побуждений или по найму. За дискредитацию армии и призывы к санкциям предлагается установить уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, если преступления совершены из корысти или по найму.
За корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, и иностранным госорганам, предлагается установить уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также, по словам спикера, предлагается признавать иностранными агентами лиц, оказывающих содействие иностранным организациям, действующим против интересов РФ, и лиц, вовлекающих граждан в сбор военно-технической информации, которая может быть использована против безопасности страны.
Яровая подчеркнула, что цель законопроектов - защита России и ее граждан, поэтому депутатами предложены комплексные меры обеспечения безопасности.
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ с 2022 года