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В Госдуму внесены законопроекты о защите суверенитета России

В Госдуму внесены законопроекты о защите суверенитета России - 21.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесены законопроекты о защите суверенитета России

В Государственную Думу внесены три законопроекта, направленные на защиту суверенитета России и предотвращение вмешательства в ее внутреннюю политику. Об этом... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T11:06+0300

2025-03-21T11:06+0300

2025-03-21T11:06+0300

госдума

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесены три законопроекта, направленные на защиту суверенитета России и предотвращение вмешательства в ее внутреннюю политику. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.По словам Яровой, законопроекты разработаны по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Авторами инициатив выступили 400 парламентариев, включая руководителей фракций Госдумы."Многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности. По 20 видам преступлений мы устанавливаем возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица, их совершившие, находятся за рубежом, и предусматриваем возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого. Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков и дискредитация Вооружённых Сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма", - сообщила Яровая. Как отметила депутат, законопроекты вводят новые квалифицирующие признаки для преступлений, наносящих вред национальной безопасности, совершенных из корыстных побуждений или по найму. За дискредитацию армии и призывы к санкциям предлагается установить уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, если преступления совершены из корысти или по найму.За корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, и иностранным госорганам, предлагается установить уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Также, по словам спикера, предлагается признавать иностранными агентами лиц, оказывающих содействие иностранным организациям, действующим против интересов РФ, и лиц, вовлекающих граждан в сбор военно-технической информации, которая может быть использована против безопасности страны.Яровая подчеркнула, что цель законопроектов - защита России и ее граждан, поэтому депутатами предложены комплексные меры обеспечения безопасности.

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госдума, единая россия, кпрф, вячеслав володин, рф, общество