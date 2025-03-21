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Гендиректор "Циньшаня" рассказал о цифровизации ядерной энергетики - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Гендиректор "Циньшаня" рассказал о цифровизации ядерной энергетики
Гендиректор "Циньшаня" рассказал о цифровизации ядерной энергетики - 21.03.2025, ПРАЙМ
Гендиректор "Циньшаня" рассказал о цифровизации ядерной энергетики
Цифровизация ядерной энергетики идет уже много лет, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T03:53+0300
2025-03-21T03:53+0300
энергетика
китай
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ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар – ПРАЙМ. Цифровизация ядерной энергетики идет уже много лет, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ. "Сейчас мы продвигаем цифровизацию ядерной энергетики. На самом деле, ядерная энергетика, как таковая, уже давно цифровизована, например, при проектировании активной зоны реактора нашей атомной электростанции мы сначала используем компьютеры для моделирования всего процесса, включая обогащение топлива и место установки топлива", - рассказал Шан Сяньхэ. Он добавил, что все это рассчитывается компьютером, а "затем мы проводим физические эксперименты во время ежеквартального запуска, чтобы убедиться в правильности результатов расчетов". "Мы следуем этому пути в ядерной энергетике уже 20 лет. Конечно, сегодня технологии искусственного интеллекта значительно развились, и мы также внедряем новые технологии в больших объемах", - отметил он. При этом он не стал прямо отвечать на вопрос о том, можно ли доверить искусственному интеллекту полное управление АЭС. Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года. Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллиона киловатт.
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китай
Энергетика, КИТАЙ
03:53 21.03.2025
 
Гендиректор "Циньшаня" рассказал о цифровизации ядерной энергетики

Гендиректор "Циньшаня": цифровизация ядерной энергетики идет уже много лет

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ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар – ПРАЙМ. Цифровизация ядерной энергетики идет уже много лет, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ.
"Сейчас мы продвигаем цифровизацию ядерной энергетики. На самом деле, ядерная энергетика, как таковая, уже давно цифровизована, например, при проектировании активной зоны реактора нашей атомной электростанции мы сначала используем компьютеры для моделирования всего процесса, включая обогащение топлива и место установки топлива", - рассказал Шан Сяньхэ.
Он добавил, что все это рассчитывается компьютером, а "затем мы проводим физические эксперименты во время ежеквартального запуска, чтобы убедиться в правильности результатов расчетов".
"Мы следуем этому пути в ядерной энергетике уже 20 лет. Конечно, сегодня технологии искусственного интеллекта значительно развились, и мы также внедряем новые технологии в больших объемах", - отметил он.
При этом он не стал прямо отвечать на вопрос о том, можно ли доверить искусственному интеллекту полное управление АЭС.
Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года.
Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллиона киловатт.
 
ЭнергетикаКИТАЙ
 
 
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