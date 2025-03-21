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СМИ: работавший на Британию перебежчик Гордиевский умер в возрасте 86 лет
СМИ: работавший на Британию перебежчик Гордиевский умер в возрасте 86 лет - 21.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: работавший на Британию перебежчик Гордиевский умер в возрасте 86 лет
Работавший на разведку Великобритании бывший работник КГБ СССР Олег Гордиевский скончался в возрасте 86 лет, пишет Guardian. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T22:21+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Работавший на разведку Великобритании бывший работник КГБ СССР Олег Гордиевский скончался в возрасте 86 лет, пишет Guardian. "Олег Антонович Гордиевский, офицер разведки, родился 10 октября 1938 года; дата смерти - 21 марта 2025 года", - сообщает издание. Отмечается, что Гордиевский был наиболее высокопоставленным офицером КГБ, когда-либо бежавшим в Великобританию. В статье напоминается, что в1982 году Гордиевского командировали в Лондон, где он впоследствии возглавил резидентуру КГБ. В 1985 году разведке СССР стало известно от бывшего работника ЦРУ США Олдрича Эймса о том, что Гордиевский работает на британскую спецслужбу МИ-6. Гордиевского вывезли в Финляндию в багажнике британской дипломатической машины. Затем он вылетел из Норвегии в Великобританию. В Советском Союзе Гордиевского заочно приговорили к расстрелу за государственному измену. Как пишет Guardian, Гордиевского нашли мертвым в доме в графстве Суррей, где его охраняли.
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СМИ: работавший на Британию перебежчик Гордиевский умер в возрасте 86 лет
Guardian: работавший на Британию перебежчик Олег Гордиевский умер в возрасте 86 лет
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Работавший на разведку Великобритании бывший работник КГБ СССР Олег Гордиевский скончался в возрасте 86 лет, пишет Guardian.
"Олег Антонович Гордиевский, офицер разведки, родился 10 октября 1938 года; дата смерти - 21 марта 2025 года", - сообщает издание.
Отмечается, что Гордиевский был наиболее высокопоставленным офицером КГБ, когда-либо бежавшим в Великобританию.
В статье напоминается, что в1982 году Гордиевского командировали в Лондон, где он впоследствии возглавил резидентуру КГБ. В 1985 году разведке СССР стало известно от бывшего работника ЦРУ США Олдрича Эймса о том, что Гордиевский работает на британскую спецслужбу МИ-6. Гордиевского вывезли в Финляндию в багажнике британской дипломатической машины. Затем он вылетел из Норвегии в Великобританию.
В Советском Союзе Гордиевского заочно приговорили к расстрелу за государственному измену.
Как пишет Guardian, Гордиевского нашли мертвым в доме в графстве Суррей, где его охраняли.