Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/gorno-altajsk-855979772.html
В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции
В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции - 21.03.2025, ПРАЙМ
В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции
Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T05:06+0300
2025-03-21T05:06+0300
общество
россия
экономика
москва
андрей турчак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855979772.jpg?1742522787
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. В четверг вечером он сообщал, что часть Горно-Алтайска осталась без света из-за действий злоумышленника, поджегшего подстанцию. "Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено к 3.00 местного времени (23.00 мск - ред.). Из строя были выведены два трансформатора. Аварийно-восстановительные работы на одном из них завершены, что позволило подключить жителей. На втором трансформаторе работы продолжаются", - написал Турчак в Telegram-канале. Он отметил, что после восстановительных работ "Россети Сибирь" оценят причиненный ущерб. Глава республики добавил, что правоохранительные органы продолжают свою работу.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, андрей турчак
Общество , РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Андрей Турчак
05:06 21.03.2025
 
В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции

Турчак: энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.
В четверг вечером он сообщал, что часть Горно-Алтайска осталась без света из-за действий злоумышленника, поджегшего подстанцию.
"Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено к 3.00 местного времени (23.00 мск - ред.). Из строя были выведены два трансформатора. Аварийно-восстановительные работы на одном из них завершены, что позволило подключить жителей. На втором трансформаторе работы продолжаются", - написал Турчак в Telegram-канале.
Он отметил, что после восстановительных работ "Россети Сибирь" оценят причиненный ущерб. Глава республики добавил, что правоохранительные органы продолжают свою работу.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВААндрей Турчак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала