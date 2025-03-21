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В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции

В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции - 21.03.2025, ПРАЙМ

В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции

Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T05:06+0300

2025-03-21T05:06+0300

2025-03-21T05:06+0300

общество

россия

экономика

москва

андрей турчак

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. В четверг вечером он сообщал, что часть Горно-Алтайска осталась без света из-за действий злоумышленника, поджегшего подстанцию. "Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено к 3.00 местного времени (23.00 мск - ред.). Из строя были выведены два трансформатора. Аварийно-восстановительные работы на одном из них завершены, что позволило подключить жителей. На втором трансформаторе работы продолжаются", - написал Турчак в Telegram-канале. Он отметил, что после восстановительных работ "Россети Сибирь" оценят причиненный ущерб. Глава республики добавил, что правоохранительные органы продолжают свою работу.

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