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В Госдепе заявили, что "расстояние вздоха" остается до прекращения огня

В Госдепе заявили, что "расстояние вздоха" остается до прекращения огня - 21.03.2025, ПРАЙМ

В Госдепе заявили, что "расстояние вздоха" остается до прекращения огня

"Расстояние вздоха" остается до договоренности о полном прекращении огня на Украине, считает официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T04:36+0300

2025-03-21T04:36+0300

2025-03-21T04:36+0300

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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. "Расстояние вздоха" остается до договоренности о полном прекращении огня на Украине, считает официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Мы на расстоянии вздоха до полного прекращения огня, затем мы сможем начать говорить не только о мире на неделю или полгода, но о долгосрочном мире", - сказала Брюс в эфире телеканала News Nation. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. В Белом доме подчеркивали, что Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня к полному. В саудовском Эр-Рияде 24 марта встретятся экспертные группы России и США. Американская сторона сообщала, что намерена провести "челночную дипломатию", когда в отдельных комнатах будут представители Москвы и Киева, а делегация из США будет передавать между ними позиции сторон.

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мировая экономика, украина, рф, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, минобороны рф