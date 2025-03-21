https://1prime.ru/20250321/gosdep-856006755.html
Госдеп раскрыл стратегию дальнейшего противодействия Sputnik и RT
Госдеп раскрыл стратегию дальнейшего противодействия Sputnik и RT - 22.03.2025, ПРАЙМ
Госдеп раскрыл стратегию дальнейшего противодействия Sputnik и RT
США не только не намерены прекращать работу, направленную на противодействие в информационном поле российским медиа, включая Sputnik и RT, но и планируют делать | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T23:59+0300
2025-03-21T23:59+0300
2025-03-22T00:02+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. США не только не намерены прекращать работу, направленную на противодействие в информационном поле российским медиа, включая Sputnik и RT, но и планируют делать это "умнее и сильнее", заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя прекращение работы "Голоса Америки"*. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. "Это не означает, что работа останавливается. Это означает, что усилия, охват и взаимодействие будут выглядеть иначе", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, обеспокоены ли в госдепартаменте вопросом противостояния российским медиа, включая Sputnik и RT с учетом решений администрации в отношении "Голоса Америки"*. По словам Брюс, в США действует множество схожих структур и систем, которые в настоящее время претерпевают изменения. Комментируя закрытие американских изданий, она добавила, что Вашингтон не собирается "сжигать дом", но видит необходимость проведения реформ для более умного и эффективного использования денег. "Поэтому я бы сказала, что это не отступление, а совсем наоборот. Это подготовка к продолжению работы более умным, более сильным способом", - резюмировала Брюс. Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.* Признано в России СМИ-иноагентом** Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
https://1prime.ru/20250120/tramp-854321117.html
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сми, сша, госдеп
Госдеп раскрыл стратегию дальнейшего противодействия Sputnik и RT
Госдеп: США не прекратят противодействие Sputnik и RT, а сделают его "умнее и сильнее"
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. США не только не намерены прекращать работу, направленную на противодействие в информационном поле российским медиа, включая Sputnik и RT, но и планируют делать это "умнее и сильнее", заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя прекращение работы "Голоса Америки"*.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
"Это не означает, что работа останавливается. Это означает, что усилия, охват и взаимодействие будут выглядеть иначе", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, обеспокоены ли в госдепартаменте вопросом противостояния российским медиа, включая Sputnik и RT с учетом решений администрации в отношении "Голоса Америки"*.
На Западе призвали Трампа и Маска снять запрет на RT
По словам Брюс, в США действует множество схожих структур и систем, которые в настоящее время претерпевают изменения. Комментируя закрытие американских изданий, она добавила, что Вашингтон не собирается "сжигать дом", но видит необходимость проведения реформ для более умного и эффективного использования денег.
"Поэтому я бы сказала, что это не отступление, а совсем наоборот. Это подготовка к продолжению работы более умным, более сильным способом", - резюмировала Брюс.
Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов.
В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.
* Признано в России СМИ-иноагентом
** Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией