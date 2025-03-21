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Госдеп раскрыл стратегию дальнейшего противодействия Sputnik и RT

Госдеп раскрыл стратегию дальнейшего противодействия Sputnik и RT - 22.03.2025, ПРАЙМ

Госдеп раскрыл стратегию дальнейшего противодействия Sputnik и RT

США не только не намерены прекращать работу, направленную на противодействие в информационном поле российским медиа, включая Sputnik и RT, но и планируют делать | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T23:59+0300

2025-03-21T23:59+0300

2025-03-22T00:02+0300

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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. США не только не намерены прекращать работу, направленную на противодействие в информационном поле российским медиа, включая Sputnik и RT, но и планируют делать это "умнее и сильнее", заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя прекращение работы "Голоса Америки"*. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. "Это не означает, что работа останавливается. Это означает, что усилия, охват и взаимодействие будут выглядеть иначе", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, обеспокоены ли в госдепартаменте вопросом противостояния российским медиа, включая Sputnik и RT с учетом решений администрации в отношении "Голоса Америки"*. По словам Брюс, в США действует множество схожих структур и систем, которые в настоящее время претерпевают изменения. Комментируя закрытие американских изданий, она добавила, что Вашингтон не собирается "сжигать дом", но видит необходимость проведения реформ для более умного и эффективного использования денег. "Поэтому я бы сказала, что это не отступление, а совсем наоборот. Это подготовка к продолжению работы более умным, более сильным способом", - резюмировала Брюс. Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.* Признано в России СМИ-иноагентом** Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией

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