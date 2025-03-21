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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "умирающем" Крыму - 21.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "умирающем" Крыму
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "умирающем" Крыму - 21.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "умирающем" Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал клоунадой заявление Владимира Зеленского, что Крым якобы "умирает" без Украины. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T02:02+0300
2025-03-21T02:02+0300
общество
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал клоунадой заявление Владимира Зеленского, что Крым якобы "умирает" без Украины. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа". Минэкономразвития России, комментируя его слова, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма, без учета частного сектора, были размещены 2,4 миллиона туристов. "В следующий раз подобные заявления Зеленскому нужно делать с клоунским носом на лице, чтобы все сразу понимали, что перед ними клоун и знали где смеяться", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, российский Крым живет, развивается и процветает. "Есть вода, свет, газ, ГСМ, продукты, вещи. Ездят машины, работают поликлиники и больницы, школы и детсады, телефоны и банкоматы, строятся дороги и дома. В 2024 году Крым посетило более 6 миллионов туристов, а к примеру в 2021 - 9,4 миллиона человек, что стало рекордным результатом за весь постсоветский период", - сказал депутат. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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192
40
192
40
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5
4.7
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7 495 645-6601
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192
40
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общество , россия, крым, украина, севастополь, владимир зеленский, сергей аксенов, владимир путин, оон
Общество , Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, СЕВАСТОПОЛЬ, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов, Владимир Путин, ООН
02:02 21.03.2025
 
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "умирающем" Крыму

Депутат Ивлев назвал клоунадой заявление Зеленского о том, что Крым "умирает" без Украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал клоунадой заявление Владимира Зеленского, что Крым якобы "умирает" без Украины.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа". Минэкономразвития России, комментируя его слова, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма, без учета частного сектора, были размещены 2,4 миллиона туристов.
"В следующий раз подобные заявления Зеленскому нужно делать с клоунским носом на лице, чтобы все сразу понимали, что перед ними клоун и знали где смеяться", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, российский Крым живет, развивается и процветает.
"Есть вода, свет, газ, ГСМ, продукты, вещи. Ездят машины, работают поликлиники и больницы, школы и детсады, телефоны и банкоматы, строятся дороги и дома. В 2024 году Крым посетило более 6 миллионов туристов, а к примеру в 2021 - 9,4 миллиона человек, что стало рекордным результатом за весь постсоветский период", - сказал депутат.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКРЫМУКРАИНАСЕВАСТОПОЛЬВладимир ЗеленскийСергей АксеновВладимир ПутинООН
 
 
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