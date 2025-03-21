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В Госдуме предложили ужесточить наказание за игорные соглашения - 21.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за игорные соглашения
В Госдуме предложили ужесточить наказание за игорные соглашения - 21.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ужесточить наказание за игорные соглашения
Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил ко второму чтению проекта о санкциях за заключение организатором азартной игры соглашений с лицами,... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T03:02+0300
2025-03-21T03:02+0300
россия
общество
экономика
москва
госдума
единая россия
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил ко второму чтению проекта о санкциях за заключение организатором азартной игры соглашений с лицами, не достигшими возраста 18 лет или недееспособными, усилить административную ответственность до уголовной. "Предусмотренная законопроектом санкция за заключение организатором азартной игры соглашений с лицами, не достигшими возраста 18 лет, недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, представляется несущественной", - сказал РИА Новости депутат. По мнению парламентария, объем налоговых отчислений игорных заведений по итогам 2024 года демонстрирует их финансовые успехи, рост посещаемости и популярности. "Таким образом, не составляет труда погасить штраф по указанному составу в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Авторам проекта следует рассмотреть усиление административной или возможное введение уголовной ответственности", - считает Антропенко. Также депутат считает, что необходимо рассмотреть возможность введения административной ответственности для должностных лиц юридического лица правонарушителя. "Дело в том, что это распространенная практика для данного раздела Кодекса об административных правонарушениях - устанавливать ответственность как для самих юридических лиц, так и на должностных лиц юридического лица", - добавил парламентарий. По словам Антропенко, в дальнейшем можно подумать также о вопросе усиления ответственности при таком повторном правонарушении вплоть до уголовной ответственности.
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россия, общество , москва, госдума, единая россия
РОССИЯ, Общество , Экономика, МОСКВА, Госдума, Единая Россия
03:02 21.03.2025
 
В Госдуме предложили ужесточить наказание за игорные соглашения

Депутат ГД Антропенко предложил усилить ответственность организатора азартной игры

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил ко второму чтению проекта о санкциях за заключение организатором азартной игры соглашений с лицами, не достигшими возраста 18 лет или недееспособными, усилить административную ответственность до уголовной.
"Предусмотренная законопроектом санкция за заключение организатором азартной игры соглашений с лицами, не достигшими возраста 18 лет, недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, представляется несущественной", - сказал РИА Новости депутат.
По мнению парламентария, объем налоговых отчислений игорных заведений по итогам 2024 года демонстрирует их финансовые успехи, рост посещаемости и популярности. "Таким образом, не составляет труда погасить штраф по указанному составу в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Авторам проекта следует рассмотреть усиление административной или возможное введение уголовной ответственности", - считает Антропенко.
Также депутат считает, что необходимо рассмотреть возможность введения административной ответственности для должностных лиц юридического лица правонарушителя.
"Дело в том, что это распространенная практика для данного раздела Кодекса об административных правонарушениях - устанавливать ответственность как для самих юридических лиц, так и на должностных лиц юридического лица", - добавил парламентарий.
По словам Антропенко, в дальнейшем можно подумать также о вопросе усиления ответственности при таком повторном правонарушении вплоть до уголовной ответственности.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАГосдумаЕдиная Россия
 
 
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