https://1prime.ru/20250321/gosduma-855981265.html

В Госдуме предложили запретить рекламу на дорожных знаках

В Госдуме предложили запретить рекламу на дорожных знаках - 21.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили запретить рекламу на дорожных знаках

Объекты туристической индустрии должны иметь возможность размещать информацию о своем местонахождении на дорожных знаках, так как это является социальной... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T07:19+0300

2025-03-21T07:19+0300

2025-03-21T07:19+0300

туризм

бизнес

россия

москва

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855981265.jpg?1742530779

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объекты туристической индустрии должны иметь возможность размещать информацию о своем местонахождении на дорожных знаках, так как это является социальной рекламой, направленной на удобство и безопасность автопутешественников, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). По словам Тарбаева, со следующего года на дорожных знаках будет запрещено размещать любую коммерческую информацию, в том числе под запрет попадет реклама объектов туристической инфраструктуры. "Реклама объектов туризма на дорожных знаках не должна носить коммерческий характер. Отели, мотели, кемпинги, расположенные в непосредственной близости к трассам, должны иметь возможность размещать информацию о своем месторасположении, в том числе и на дорожных знаках. Возможно, стоит рассмотреть вопрос частичной компенсации расходов на размещение информации, замену знака", - сказал он. Парламентарий добавил, что для развития автотуризма необходимо оказывать поддержку предпринимателям-инициаторам данного направления. По его словам, для небольших населенных пунктов объекты автотуризма являются градообразующими. "Представьте: у путешественника не работает навигатор, наступает вечер, и не понятно, как далеко организованный и охраняемый кемпинг со всеми удобствами, в том числе и для детей. Только и остаётся, что ехать до ближайшей автозаправки", - отметил Тарбаев. По его мнению, кемпинги или отели являются коммерческими проектами, однако, когда речь заходит об удобстве и безопасности автопутешественников, то это объекты инфраструктуры. Тарбаев добавил, что это уже является вопросом не коммерческой, а социальной рекламы.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, москва, госдума