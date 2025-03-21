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В Госдуме предложили запретить рекламу на дорожных знаках - 21.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили запретить рекламу на дорожных знаках
В Госдуме предложили запретить рекламу на дорожных знаках - 21.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили запретить рекламу на дорожных знаках
Объекты туристической индустрии должны иметь возможность размещать информацию о своем местонахождении на дорожных знаках, так как это является социальной... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T07:19+0300
2025-03-21T07:19+0300
туризм
бизнес
россия
москва
госдума
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объекты туристической индустрии должны иметь возможность размещать информацию о своем местонахождении на дорожных знаках, так как это является социальной рекламой, направленной на удобство и безопасность автопутешественников, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). По словам Тарбаева, со следующего года на дорожных знаках будет запрещено размещать любую коммерческую информацию, в том числе под запрет попадет реклама объектов туристической инфраструктуры. "Реклама объектов туризма на дорожных знаках не должна носить коммерческий характер. Отели, мотели, кемпинги, расположенные в непосредственной близости к трассам, должны иметь возможность размещать информацию о своем месторасположении, в том числе и на дорожных знаках. Возможно, стоит рассмотреть вопрос частичной компенсации расходов на размещение информации, замену знака", - сказал он. Парламентарий добавил, что для развития автотуризма необходимо оказывать поддержку предпринимателям-инициаторам данного направления. По его словам, для небольших населенных пунктов объекты автотуризма являются градообразующими. "Представьте: у путешественника не работает навигатор, наступает вечер, и не понятно, как далеко организованный и охраняемый кемпинг со всеми удобствами, в том числе и для детей. Только и остаётся, что ехать до ближайшей автозаправки", - отметил Тарбаев. По его мнению, кемпинги или отели являются коммерческими проектами, однако, когда речь заходит об удобстве и безопасности автопутешественников, то это объекты инфраструктуры. Тарбаев добавил, что это уже является вопросом не коммерческой, а социальной рекламы.
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туризм, бизнес, россия, москва, госдума
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
07:19 21.03.2025
 
В Госдуме предложили запретить рекламу на дорожных знаках

В Госдуме предложили запретить размещать информацию на дорожных знаках

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объекты туристической индустрии должны иметь возможность размещать информацию о своем местонахождении на дорожных знаках, так как это является социальной рекламой, направленной на удобство и безопасность автопутешественников, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").
По словам Тарбаева, со следующего года на дорожных знаках будет запрещено размещать любую коммерческую информацию, в том числе под запрет попадет реклама объектов туристической инфраструктуры.
"Реклама объектов туризма на дорожных знаках не должна носить коммерческий характер. Отели, мотели, кемпинги, расположенные в непосредственной близости к трассам, должны иметь возможность размещать информацию о своем месторасположении, в том числе и на дорожных знаках. Возможно, стоит рассмотреть вопрос частичной компенсации расходов на размещение информации, замену знака", - сказал он.
Парламентарий добавил, что для развития автотуризма необходимо оказывать поддержку предпринимателям-инициаторам данного направления. По его словам, для небольших населенных пунктов объекты автотуризма являются градообразующими.
"Представьте: у путешественника не работает навигатор, наступает вечер, и не понятно, как далеко организованный и охраняемый кемпинг со всеми удобствами, в том числе и для детей. Только и остаётся, что ехать до ближайшей автозаправки", - отметил Тарбаев.
По его мнению, кемпинги или отели являются коммерческими проектами, однако, когда речь заходит об удобстве и безопасности автопутешественников, то это объекты инфраструктуры. Тарбаев добавил, что это уже является вопросом не коммерческой, а социальной рекламы.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВАГосдума
 
 
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