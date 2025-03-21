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Более 100 рейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу
Более 100 рейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу - 21.03.2025, ПРАЙМ
Более 100 рейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу
Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T07:19+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24.
Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта.
"В настоящее время в воздухе находятся 120 самолетов, которые будут перенаправлены в другие аэропорты или вернутся на места вылета", - говорится в сообщении сервиса по поводу ситуации в Хитроу.
Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
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Более 100 рейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу
Flightradar24: более 100 рейсов, направляющихся в аэропорт Хитроу, перенаправят
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24.
Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта.
"В настоящее время в воздухе находятся 120 самолетов, которые будут перенаправлены в другие аэропорты или вернутся на места вылета", - говорится в сообщении сервиса по поводу ситуации в Хитроу.
Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.