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Более 100 рейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу

Более 100 рейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу - 21.03.2025, ПРАЙМ

Более 100 рейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу

Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T07:19+0300

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2025-03-21T07:19+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24. Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта. "В настоящее время в воздухе находятся 120 самолетов, которые будут перенаправлены в другие аэропорты или вернутся на места вылета", - говорится в сообщении сервиса по поводу ситуации в Хитроу. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных. Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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