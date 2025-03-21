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Невозможно выстроить безопасность в Европе без России, заявил Сийярто
Невозможно выстроить безопасность в Европе без России, заявил Сийярто - 21.03.2025, ПРАЙМ
Невозможно выстроить безопасность в Европе без России, заявил Сийярто
Вопрос создания архитектуры европейской безопасности делает необходимым участие в этом процессе России и Турции. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T15:14+0300
2025-03-21T15:14+0300
2025-03-21T15:14+0300
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АНКАРА, 21 мар - ПРАЙМ. Вопрос создания архитектуры европейской безопасности делает необходимым участие в этом процессе России и Турции. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом в Анкаре."Нереально говорить об архитектуре безопасности Европы, не включая в этот процесс Турцию и Россию. География важна, мы живем здесь вместе. Необходимо говорить, а не игнорировать", — сказал венгерский министр.Говоря о предоставлении гарантий безопасности Украине, Сийярто подчеркнул, что этот вопрос можно будет рассматривать только после того, как переговорный процесс завершится достижением соглашения о мире. Все должно идти поэтапно, подчеркнул дипломат.Он добавил, что значимым фактором в этом процессе будет вероятное соглашение между Россией и США. Сийярто выразил надежду, что "сторонники войны в Брюсселе не будут мешать этому".Фидан, в свою очередь, заявил, что дипломатический процесс, нацеленный на прекращения огня на Украине, нуждается в поддержке, Анкара находится в контакте со всеми сторонами.
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россия, европа, турция, анкара, петер сийярто, мид венгрии, венгрия, украина
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ТУРЦИЯ, Анкара, Петер Сийярто, МИД Венгрии, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
Невозможно выстроить безопасность в Европе без России, заявил Сийярто
Сийярто считает невозможным создание архитектуры безопасности в Европе без России
АНКАРА, 21 мар - ПРАЙМ. Вопрос создания архитектуры европейской безопасности делает необходимым участие в этом процессе России и Турции. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом в Анкаре.
"Нереально говорить об архитектуре безопасности Европы, не включая в этот процесс Турцию и Россию. География важна, мы живем здесь вместе. Необходимо говорить, а не игнорировать", — сказал венгерский министр.
Говоря о предоставлении гарантий безопасности Украине, Сийярто подчеркнул, что этот вопрос можно будет рассматривать только после того, как переговорный процесс завершится достижением соглашения о мире. Все должно идти поэтапно, подчеркнул дипломат.
Он добавил, что значимым фактором в этом процессе будет вероятное соглашение между Россией и США. Сийярто выразил надежду, что "сторонники войны в Брюсселе не будут мешать этому".
Фидан, в свою очередь, заявил, что дипломатический процесс, нацеленный на прекращения огня на Украине, нуждается в поддержке, Анкара находится в контакте со всеми сторонами.
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