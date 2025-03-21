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Иена дешевеет к доллару после выхода данных об инфляции в Японии - 21.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250321/iena-855982230.html
Иена дешевеет к доллару после выхода данных об инфляции в Японии
Иена дешевеет к доллару после выхода данных об инфляции в Японии - 21.03.2025, ПРАЙМ
Иена дешевеет к доллару после выхода данных об инфляции в Японии
Стоимость иены к доллару опускается в пятницу утром после публикации статистики по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T08:31+0300
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экономика
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торги
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару опускается в пятницу утром после публикации статистики по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск курс доллара к иене рос до 149,47 иены с уровня прошлого закрытия 148,8 иены за доллар. В это же время курс евро к доллару снижался до 1,083 доллара с 1,0845 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,23%, до 104,06 пункта. По данным министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3% после увеличения на 3,2% месяцем ранее, что сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших показатель на уровне 2,9%. Ранее были также опубликованы итоги заседания Банка Японии, по итогам которого было принято решение о сохранении учетной ставки на уровне 0,5%.
https://1prime.ru/20250320/iena-855959113.html
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рынки, торги, япония, банк японии
Экономика, Рынки, Торги, ЯПОНИЯ, Банк Японии
08:31 21.03.2025
 
Иена дешевеет к доллару после выхода данных об инфляции в Японии

Иена дешевеет к доллару после выхода данных об инфляции в Японии в пятницу утром

© fotolia.com / torsakarin%Иена
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© fotolia.com / torsakarin
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару опускается в пятницу утром после публикации статистики по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск курс доллара к иене рос до 149,47 иены с уровня прошлого закрытия 148,8 иены за доллар.
В это же время курс евро к доллару снижался до 1,083 доллара с 1,0845 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,23%, до 104,06 пункта.
По данным министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3% после увеличения на 3,2% месяцем ранее, что сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших показатель на уровне 2,9%.
Ранее были также опубликованы итоги заседания Банка Японии, по итогам которого было принято решение о сохранении учетной ставки на уровне 0,5%.
Иена - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Иена укрепляется к доллару в четверг в ожидании данных по экономике Японии
Вчера, 08:56
 
ЭкономикаРынкиТоргиЯПОНИЯБанк Японии
 
 
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