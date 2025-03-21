https://1prime.ru/20250321/indeks-855982357.html

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в пятницу утром

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в пятницу утром - 21.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в пятницу утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно после выхода данных по инфляции в Японии,... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T08:33+0300

2025-03-21T08:33+0300

2025-03-21T08:33+0300

экономика

рынки

япония

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

hang seng index

kospi

индексы

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/65/841366566_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d5f859218ca1563a3e717ccfbd2ebfdc.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно после выхода данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,94%, до 3 376,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,44%, до 2 071,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,95%, до 23 747 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,27%, до 2 644,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%, до 7 929,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,14%, до 37 898,5 пункта. Ранее в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные по инфляции в стране. Потребительские цены в Японии по итогам февраля выросли на 3,7% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее. В месячном выражении в феврале потребительские цены снизились на 0,4% после увеличения на 0,5% в январе. При этом базовые потребительские цены в Японии, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3% после увеличения на 3,2% месяцем ранее. Прогнозировался показатель на уровне 2,9%.

https://1prime.ru/20250320/atr-855964525.html

япония

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi, индексы, торги