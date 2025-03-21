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Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/indeks-855989580.html
Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу
Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу - 21.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу
Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются, подхватывая пессимизм на рынках США и Китая, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются, подхватывая пессимизм на рынках США и Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.34 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,46%, до 8 662,22 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,73%, до 8 034,93 пункта, немецкий DAX - на 1,05%, до 22 772,46 пункта. Европейские инвесторы обращают внимание на снижение индексов Китая по итогам торгов пятницы, большую динамику показал гонконгский Hang Seng Index, он опустился на 2,19%. При этом по итогам четверга рынки Уолл-стрит также закрылись в минусе. Мировые инвесторы ожидают дальнейших сведений относительно внешнеторговой политики США. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут товары на триллионы долларов. Ранее в четверг центробанк Британии сохранил учетную ставку на уровне 4,5%. Он также сообщил, что инфляция в стране ускорилась - до 3% с 2,5% по итогам прошлого года.
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рынки, индексы, торги, европа, сша, dax, hang seng index, washington post, китай
Рынки, Индексы, Торги, ЕВРОПА, США, DAX, Hang Seng Index, Washington Post, КИТАЙ, Экономика
12:43 21.03.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу

Фондовые индексы Европы снижаются вслед за рынками США и Китая

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера
График Японские свечи на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются, подхватывая пессимизм на рынках США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.34 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,46%, до 8 662,22 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,73%, до 8 034,93 пункта, немецкий DAX - на 1,05%, до 22 772,46 пункта.
Европейские инвесторы обращают внимание на снижение индексов Китая по итогам торгов пятницы, большую динамику показал гонконгский Hang Seng Index, он опустился на 2,19%. При этом по итогам четверга рынки Уолл-стрит также закрылись в минусе.
Мировые инвесторы ожидают дальнейших сведений относительно внешнеторговой политики США. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут товары на триллионы долларов.
Ранее в четверг центробанк Британии сохранил учетную ставку на уровне 4,5%. Он также сообщил, что инфляция в стране ускорилась - до 3% с 2,5% по итогам прошлого года.
Банк Англии
Фондовые индексы Европы снижаются в ожидании итогов заседания Банка Англии
Вчера, 12:34
 
ЭкономикаРынкиИндексыТоргиЕВРОПАСШАDAXHang Seng IndexWashington PostКИТАЙ
 
 
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