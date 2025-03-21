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Фондовые индексы США снижаются на 1%
Фондовые индексы США снижаются на 1% - 21.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются на 1%
Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются примерно на 1% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются примерно на 1% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.21 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,97%, до 41 545,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,72%, до 17 563,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,88%, до 5 613,65 пункта. Трейдеры оценивают корпоративные новости. Акции американской логистической FedEx дешевеют на 11,1% после публикации финансового отчета. Скорректированная разводненная прибыль на акцию в третьем квартале 2024-2025 фингода составила 4,51 доллара, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, бумаги Nike снижаются в цене на 8,1%. Чистая прибыль компании по итогам первых трех кварталов 2024-2025 финансового года, завершившихся 28 февраля, снизилась на 28%, до 3 миллиардов долларов, разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде сократилась до 2,02 доллара с 2,74 доллара годом ранее. Трейдеры продолжают с беспокойством оценивать торговую политику США. По словам аналитиков, опасения относительно пошлин оказывают давление на компании. "Компании все чаще ссылаются на путаницу и неопределенность в своих решениях о планировании, капитальных затратах и найме персонала", - цитирует агентство Блумберг главу стратегии Simplify Asset Management Майкла Грина (Michael Green).
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рынки, торги, сша, fedex, nike, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Торги, США, FedEx, Nike, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США снижаются на 1%
Фондовые индексы США снижаются на 1% в конце недели
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются примерно на 1% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.21 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,97%, до 41 545,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,72%, до 17 563,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,88%, до 5 613,65 пункта.
Трейдеры оценивают корпоративные новости. Акции американской логистической FedEx дешевеют на 11,1% после публикации финансового отчета. Скорректированная разводненная прибыль на акцию в третьем квартале 2024-2025 фингода составила 4,51 доллара, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.
Кроме того, бумаги Nike снижаются в цене на 8,1%. Чистая прибыль компании по итогам первых трех кварталов 2024-2025 финансового года, завершившихся 28 февраля, снизилась на 28%, до 3 миллиардов долларов, разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде сократилась до 2,02 доллара с 2,74 доллара годом ранее.
Трейдеры продолжают с беспокойством оценивать торговую политику США. По словам аналитиков, опасения относительно пошлин оказывают давление на компании.
"Компании все чаще ссылаются на путаницу и неопределенность в своих решениях о планировании, капитальных затратах и найме персонала", - цитирует агентство Блумберг главу стратегии Simplify Asset Management Майкла Грина (Michael Green).
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу