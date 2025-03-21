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Фондовые индексы АТР в основном сократились
Фондовые индексы АТР в основном сократились - 21.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном сократились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:33+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,29% - до 3 364,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,81%, до 2 063,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,19%, до 23 689,72 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,23% - до 2 643,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,16%, до 7 931,2 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,2%, до 37 677,06 пункта. Наиболее заметно снизились индексы Китая и Гонконга. Акции китайских компаний в Гонконге подешевели: индекс Hang Seng China Enterprise уменьшился на 2,3%. Инвесторы проявили осторожность на фоне глобальных рисков, в том числе касающихся импортных пошлин США и ответных мер других стран. "Мы будем двигаться то вверх, то вниз, поскольку неопределенность… сохраняется. Настроения инвесторов будут очень волатильными, и это отразится на рынке", - прокомментировал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Angeles Investments Майкл Розен (Michael Rosen). Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, годовая инфляция в Японии в феврале замедлилась до 3,7% с 4% месяцем ранее. Базовая инфляция составила 3% после 3,2% в январе, что оказалось выше прогноза в 2,9%. Цены производителей (PPI) в Южной Корее выросли в феврале на 1,5% год к году после январского увеличения на 1,8%, в месячном выражении была зафиксирована нулевая динамика после роста цен на 0,6% месяцем ранее.
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торги, рынки, москва, shenzhen composite, hang seng index, kospi, азиатско-тихоокеанский регион, гонконг
Экономика, Торги, Рынки, МОСКВА, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Азиатско-Тихоокеанский регион, ГОНКОНГ
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,29% - до 3 364,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,81%, до 2 063,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,19%, до 23 689,72 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,23% - до 2 643,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,16%, до 7 931,2 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,2%, до 37 677,06 пункта.
Наиболее заметно снизились индексы Китая и Гонконга. Акции китайских компаний в Гонконге подешевели: индекс Hang Seng China Enterprise уменьшился на 2,3%. Инвесторы проявили осторожность на фоне глобальных рисков, в том числе касающихся импортных пошлин США и ответных мер других стран.
"Мы будем двигаться то вверх, то вниз, поскольку неопределенность… сохраняется. Настроения инвесторов будут очень волатильными, и это отразится на рынке", - прокомментировал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Angeles Investments Майкл Розен (Michael Rosen).
Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, годовая инфляция в Японии в феврале замедлилась до 3,7% с 4% месяцем ранее. Базовая инфляция составила 3% после 3,2% в январе, что оказалось выше прогноза в 2,9%. Цены производителей (PPI) в Южной Корее выросли в феврале на 1,5% год к году после январского увеличения на 1,8%, в месячном выражении была зафиксирована нулевая динамика после роста цен на 0,6% месяцем ранее.
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в пятницу утром