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Фондовые индексы Европы снизились в пятницу - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/indeksy-856004995.html
Фондовые индексы Европы снизились в пятницу
Фондовые индексы Европы снизились в пятницу - 21.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились в пятницу
Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в пятницу, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,63% - до 8 646,79 пункта, французский CAC 40 - также на 0,63%, до 8 042,95 пункта, немецкий DAX - на 0,47%, до 22 891,68 пункта. Давление на мировые рынки оказали продолжающиеся опасения относительно американской торговой политики. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут товары на триллионы долларов. Трейдеры также оценивали корпоративные новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от воздушной гавани. На этом фоне акции авиакомпаний Wizz Air и EasyJet подешевели на 2,8% и 0,9% соответственно. Неделю европейские фондовые индексы завершили без единой динамики: FTSE 100 и CAC 40 выросли на 0,2%, DAX снизился на 0,4%.
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европа, рынки, dax, торги, индексы
Экономика, ЕВРОПА, Рынки, DAX, Торги, Индексы
20:38 21.03.2025
 
Фондовые индексы Европы снизились в пятницу

Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в пятницу

CC BY-SA 2.0 / Alexander Johmann / Frankfurter WertpapierbörseВид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Alexander Johmann / Frankfurter Wertpapierbörse
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,63% - до 8 646,79 пункта, французский CAC 40 - также на 0,63%, до 8 042,95 пункта, немецкий DAX - на 0,47%, до 22 891,68 пункта.
Давление на мировые рынки оказали продолжающиеся опасения относительно американской торговой политики. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут товары на триллионы долларов.
График Японские свечи на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу
12:43
Трейдеры также оценивали корпоративные новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от воздушной гавани. На этом фоне акции авиакомпаний Wizz Air и EasyJet подешевели на 2,8% и 0,9% соответственно.
Неделю европейские фондовые индексы завершили без единой динамики: FTSE 100 и CAC 40 выросли на 0,2%, DAX снизился на 0,4%.
 
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