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Фондовые индексы Европы снизились в пятницу

Фондовые индексы Европы снизились в пятницу - 21.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снизились в пятницу

Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в пятницу, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,63% - до 8 646,79 пункта, французский CAC 40 - также на 0,63%, до 8 042,95 пункта, немецкий DAX - на 0,47%, до 22 891,68 пункта. Давление на мировые рынки оказали продолжающиеся опасения относительно американской торговой политики. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут товары на триллионы долларов. Трейдеры также оценивали корпоративные новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от воздушной гавани. На этом фоне акции авиакомпаний Wizz Air и EasyJet подешевели на 2,8% и 0,9% соответственно. Неделю европейские фондовые индексы завершили без единой динамики: FTSE 100 и CAC 40 выросли на 0,2%, DAX снизился на 0,4%.

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европа, рынки, dax, торги, индексы