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В ЦБ заявили о высоком уровне инфляционных ожиданий в России
В ЦБ заявили о высоком уровне инфляционных ожиданий в России - 21.03.2025, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о высоком уровне инфляционных ожиданий в России
Инфляционные ожидания в РФ в целом сохраняются на повышенном уровне, что усиливает инерцию устойчивой инфляции, говорится в пресс-релизе Банка России. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T13:39+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в РФ в целом сохраняются на повышенном уровне, что усиливает инерцию устойчивой инфляции, говорится в пресс-релизе Банка России. "В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции", - отмечается в сообщении.Отдельно отмечается, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных."На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных", - говорится в пресс-релизеТакже сказано, что ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление в стране продолжит снижаться."В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность", - говорится в сообщении.
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В ЦБ заявили о высоком уровне инфляционных ожиданий в России
ЦБ: инфляционные ожидания в РФ остаются высокими, инерция устойчивой инфляции усиливается
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в РФ в целом сохраняются на повышенном уровне, что усиливает инерцию устойчивой инфляции, говорится в пресс-релизе Банка России.
"В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции", - отмечается в сообщении.
Отдельно отмечается, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.
"На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных", - говорится в пресс-релизе
Также сказано, что ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление в стране продолжит снижаться.
"В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность", - говорится в сообщении.
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