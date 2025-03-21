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В ЦБ заявили о высоком уровне инфляционных ожиданий в России

В ЦБ заявили о высоком уровне инфляционных ожиданий в России - 21.03.2025, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о высоком уровне инфляционных ожиданий в России

Инфляционные ожидания в РФ в целом сохраняются на повышенном уровне, что усиливает инерцию устойчивой инфляции, говорится в пресс-релизе Банка России. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T13:39+0300

2025-03-21T13:39+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в РФ в целом сохраняются на повышенном уровне, что усиливает инерцию устойчивой инфляции, говорится в пресс-релизе Банка России. "В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции", - отмечается в сообщении.Отдельно отмечается, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных."На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных", - говорится в пресс-релизеТакже сказано, что ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление в стране продолжит снижаться."В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность", - говорится в сообщении.

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