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В ОКБ отметили значительное сокращение выдачи ипотеки россиянам

В ОКБ отметили значительное сокращение выдачи ипотеки россиянам - 21.03.2025, ПРАЙМ

В ОКБ отметили значительное сокращение выдачи ипотеки россиянам

Российские банки в феврале 2025 года выдали 41,55 тысячи ипотечных кредитов на 176,96 миллиарда рублей, что на 54% меньше результатов февраля прошлого года по... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T10:22+0300

2025-03-21T10:22+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российские банки в феврале 2025 года выдали 41,55 тысячи ипотечных кредитов на 176,96 миллиарда рублей, что на 54% меньше результатов февраля прошлого года по количеству кредитов и на 51% - по объему, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Средний размер ипотечного кредита вырос на 7%: с 3,97 миллиона рублей в феврале 2024 года до 4,26 миллиона рублей в феврале 2025 года. Средний срок ипотечного кредитования за год не изменился и составил 259 месяцев (21 год 7 месяцев)", - сообщила пресс-служба бюро. По данным ОКБ, в феврале первичное жилье заняло 54% от общего количества и 69% от общего объема ипотечных кредитов. Средний чек на новостройку составил 5,54 миллиона рублей, средний срок – 316 месяцев (26 лет 4 месяца.). Год назад доля первичного жилья занимала 27% от общего количества и 37% от общего объема ипотечного кредитования. В феврале 2024 года средний размер кредита на покупку жилья был равен 4,80 миллиона рублей, средний срок кредитования – 300 месяцев (25 лет). В годовом выражении количество выдач ипотек на новостройки выросло на 7%, объем – на 24%. Средний размер ипотеки на вторичное жилье, согласно статистике бюро, составил в прошлом месяце 2,87 миллиона рублей, средний срок – 231 месяц (19 лет 3 месяца). Ее доля составила 46% от общего количества и 31% от общего объема ипотечного кредитования. Годом ранее выдачи ссуд на жилье во вторичном секторе занимали 73% общего количества и 63% от общего объема ипотечного кредитования. Средний размер ипотеки был равен 2,97 миллиона рублей, средний срок – 243 месяца (20 лет 3 месяца). В годовой динамике количество выдач ипотек на вторичку сократилось на 66%, объем – на 67%. Полная стоимость кредита на покупку жилья в феврале 2025 года составила 11,58%, в январе этот показатель был равен 13,31%. На начало марта показатель находился на уровне 10,82%, добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250321/ipoteka-855971587.html

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