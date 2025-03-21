https://1prime.ru/20250321/ipoteka-855997969.html

ЦБ выступил против стимулирования ипотеки за счет ущемления прав заемщиков

ЦБ выступил против стимулирования ипотеки за счет ущемления прав заемщиков - 21.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ выступил против стимулирования ипотеки за счет ущемления прав заемщиков

ЦБ принципиально не поддерживает стимулирование ипотечного спроса путем снижения защиты прав и интересов заемщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T16:28+0300

2025-03-21T16:28+0300

2025-03-21T16:30+0300

банк россии

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. ЦБ принципиально не поддерживает стимулирование ипотечного спроса путем снижения защиты прав и интересов заемщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы принципиально против того, чтобы поддерживать ипотечный спрос на жилье за счет снижения защиты прав и ущемления интересов заемщика. На наш взгляд, это неприемлемо", - сказала она на пресс-конференции. Надзорный стандарт, включающий санкции, вступит в силу с 1 апреля. Набиуллина отметила, что санкции, такие как публикация имени банка-нарушителя, могут показаться мягкими, но в случае системных нарушений ЦБ будет ужесточать регулирование."Мы уже заявляли, что хотим ввести продукт стандартной ипотеки, который будет прозрачен для людей - они будут понимать фиксированную ставку, понятный график платежей. И по всем ипотечным кредитам, которые не будут отвечать этому стандарту, мы готовы будем применить более высокие требования к банкам", - заверила она.

https://1prime.ru/20250321/bank-855997721.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, эльвира набиуллина