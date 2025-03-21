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ЦБ выступил против стимулирования ипотеки за счет ущемления прав заемщиков
ЦБ выступил против стимулирования ипотеки за счет ущемления прав заемщиков - 21.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ выступил против стимулирования ипотеки за счет ущемления прав заемщиков
ЦБ принципиально не поддерживает стимулирование ипотечного спроса путем снижения защиты прав и интересов заемщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T16:28+0300
2025-03-21T16:28+0300
2025-03-21T16:30+0300
банк россии
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. ЦБ принципиально не поддерживает стимулирование ипотечного спроса путем снижения защиты прав и интересов заемщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы принципиально против того, чтобы поддерживать ипотечный спрос на жилье за счет снижения защиты прав и ущемления интересов заемщика. На наш взгляд, это неприемлемо", - сказала она на пресс-конференции. Надзорный стандарт, включающий санкции, вступит в силу с 1 апреля. Набиуллина отметила, что санкции, такие как публикация имени банка-нарушителя, могут показаться мягкими, но в случае системных нарушений ЦБ будет ужесточать регулирование."Мы уже заявляли, что хотим ввести продукт стандартной ипотеки, который будет прозрачен для людей - они будут понимать фиксированную ставку, понятный график платежей. И по всем ипотечным кредитам, которые не будут отвечать этому стандарту, мы готовы будем применить более высокие требования к банкам", - заверила она.
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банк россии, эльвира набиуллина
Банк России, Банк России, Эльвира Набиуллина
ЦБ выступил против стимулирования ипотеки за счет ущемления прав заемщиков
Набиуллина: ЦБ против ипотечного спроса за счет ущемления прав заемщика
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. ЦБ принципиально не поддерживает стимулирование ипотечного спроса путем снижения защиты прав и интересов заемщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы принципиально против того, чтобы поддерживать ипотечный спрос на жилье за счет снижения защиты прав и ущемления интересов заемщика. На наш взгляд, это неприемлемо", - сказала она на пресс-конференции.
Надзорный стандарт, включающий санкции, вступит в силу с 1 апреля. Набиуллина отметила, что санкции, такие как публикация имени банка-нарушителя, могут показаться мягкими, но в случае системных нарушений ЦБ будет ужесточать регулирование.
"Мы уже заявляли, что хотим ввести продукт стандартной ипотеки, который будет прозрачен для людей - они будут понимать фиксированную ставку, понятный график платежей. И по всем ипотечным кредитам, которые не будут отвечать этому стандарту, мы готовы будем применить более высокие требования к банкам", - заверила она.
Набиуллина высказалась об отношении ЦБ к криптовалюте