https://1prime.ru/20250321/issledovanie-855978316.html

Исследование показало, сколько россияне тратят на такси

Исследование показало, сколько россияне тратят на такси - 21.03.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россияне тратят на такси

Каждый второй активный пользователь такси в России тратит на поездки более 5 тысяч рублей в месяц, а каждый пятый - от 10 до 20 тысяч, сообщили РИА Новости в... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T02:32+0300

2025-03-21T02:32+0300

2025-03-21T02:32+0300

бизнес

общество

россия

москва

ренессанс страхование

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Каждый второй активный пользователь такси в России тратит на поездки более 5 тысяч рублей в месяц, а каждый пятый - от 10 до 20 тысяч, сообщили РИА Новости в группе "Ренессанс страхование". "Каждый второй активный пользователь такси оценивает свои расходы на поездки в сумму до 5 тысяч рублей в месяц. Столько же пассажиров тратят больше. В частности, 26% - 5-10 тысяч рублей, 20% - 10-20 тысяч рублей и 8% - свыше 20 тысяч рублей", - говорится в исследовании, проведенном среди 1,5 тысячи респондентов по всей России в возрасте старше 18 лет. Аналитики отметили, что почти у половины пользователей расходы на услуги такси выросли по сравнению с прошлым годом: для 30% опрошенных - незначительно, а для 18% - ощутимо. Большинство людей, чьи траты увеличились, связывают это с подорожанием поездок, а четверть стали ездить на автомобилях более высокого класса. "Чаще всего жители крупных российских городов пользуются такси для поездок в плохую погоду (34%), в кафе, рестораны и на развлекательные мероприятия (30%), а также в целях экономии времени (28%). Около четверти опрошенных ездят на такси на работу (23%), по 22% заказывают поездку, если собираются в места, где будут пить алкоголь и потому не смогут сесть за руль, либо в случае сильной усталости или плохого самочувствия", - выяснили авторы исследования. Указывается также, что большинство пользователей такси в целом довольны качеством поездок. Оценивая последние 10 поездок, около трети (30%) оценили как комфортные 7 поездок из 10, а 28% опрошенных оценили положительно каждую вторую поездку. Отмечается, что только треть (34%) респондентов такси знают об обязательствах перевозчиков страховать ответственность перед пассажирами. "В нашей компании уже оформлено более 1,5 миллиона полисов краткосрочного ОСАГО для таксистов. Такой полис востребован и у таксистов, подрабатывающих несколько дней в неделю, и у таксопарков, которые получили возможность распределять расходы на страхование в течение года и не оплачивать страхование за дни простоя автомобилей", - комментирует вице-президент компании Сергей Кожевников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия, москва, ренессанс страхование