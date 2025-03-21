https://1prime.ru/20250321/issledovanie-855978316.html
Исследование показало, сколько россияне тратят на такси
Исследование показало, сколько россияне тратят на такси - 21.03.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россияне тратят на такси
Каждый второй активный пользователь такси в России тратит на поездки более 5 тысяч рублей в месяц, а каждый пятый - от 10 до 20 тысяч, сообщили РИА Новости в... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T02:32+0300
2025-03-21T02:32+0300
2025-03-21T02:32+0300
бизнес
общество
россия
москва
ренессанс страхование
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855978316.jpg?1742513543
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Каждый второй активный пользователь такси в России тратит на поездки более 5 тысяч рублей в месяц, а каждый пятый - от 10 до 20 тысяч, сообщили РИА Новости в группе "Ренессанс страхование".
"Каждый второй активный пользователь такси оценивает свои расходы на поездки в сумму до 5 тысяч рублей в месяц. Столько же пассажиров тратят больше. В частности, 26% - 5-10 тысяч рублей, 20% - 10-20 тысяч рублей и 8% - свыше 20 тысяч рублей", - говорится в исследовании, проведенном среди 1,5 тысячи респондентов по всей России в возрасте старше 18 лет.
Аналитики отметили, что почти у половины пользователей расходы на услуги такси выросли по сравнению с прошлым годом: для 30% опрошенных - незначительно, а для 18% - ощутимо. Большинство людей, чьи траты увеличились, связывают это с подорожанием поездок, а четверть стали ездить на автомобилях более высокого класса.
"Чаще всего жители крупных российских городов пользуются такси для поездок в плохую погоду (34%), в кафе, рестораны и на развлекательные мероприятия (30%), а также в целях экономии времени (28%). Около четверти опрошенных ездят на такси на работу (23%), по 22% заказывают поездку, если собираются в места, где будут пить алкоголь и потому не смогут сесть за руль, либо в случае сильной усталости или плохого самочувствия", - выяснили авторы исследования.
Указывается также, что большинство пользователей такси в целом довольны качеством поездок. Оценивая последние 10 поездок, около трети (30%) оценили как комфортные 7 поездок из 10, а 28% опрошенных оценили положительно каждую вторую поездку.
Отмечается, что только треть (34%) респондентов такси знают об обязательствах перевозчиков страховать ответственность перед пассажирами.
"В нашей компании уже оформлено более 1,5 миллиона полисов краткосрочного ОСАГО для таксистов. Такой полис востребован и у таксистов, подрабатывающих несколько дней в неделю, и у таксопарков, которые получили возможность распределять расходы на страхование в течение года и не оплачивать страхование за дни простоя автомобилей", - комментирует вице-президент компании Сергей Кожевников.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, москва, ренессанс страхование
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Ренессанс Страхование
Исследование показало, сколько россияне тратят на такси
Каждый второй активный пользователь такси в России тратит более пяти тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Каждый второй активный пользователь такси в России тратит на поездки более 5 тысяч рублей в месяц, а каждый пятый - от 10 до 20 тысяч, сообщили РИА Новости в группе "Ренессанс страхование".
"Каждый второй активный пользователь такси оценивает свои расходы на поездки в сумму до 5 тысяч рублей в месяц. Столько же пассажиров тратят больше. В частности, 26% - 5-10 тысяч рублей, 20% - 10-20 тысяч рублей и 8% - свыше 20 тысяч рублей", - говорится в исследовании, проведенном среди 1,5 тысячи респондентов по всей России в возрасте старше 18 лет.
Аналитики отметили, что почти у половины пользователей расходы на услуги такси выросли по сравнению с прошлым годом: для 30% опрошенных - незначительно, а для 18% - ощутимо. Большинство людей, чьи траты увеличились, связывают это с подорожанием поездок, а четверть стали ездить на автомобилях более высокого класса.
"Чаще всего жители крупных российских городов пользуются такси для поездок в плохую погоду (34%), в кафе, рестораны и на развлекательные мероприятия (30%), а также в целях экономии времени (28%). Около четверти опрошенных ездят на такси на работу (23%), по 22% заказывают поездку, если собираются в места, где будут пить алкоголь и потому не смогут сесть за руль, либо в случае сильной усталости или плохого самочувствия", - выяснили авторы исследования.
Указывается также, что большинство пользователей такси в целом довольны качеством поездок. Оценивая последние 10 поездок, около трети (30%) оценили как комфортные 7 поездок из 10, а 28% опрошенных оценили положительно каждую вторую поездку.
Отмечается, что только треть (34%) респондентов такси знают об обязательствах перевозчиков страховать ответственность перед пассажирами.
"В нашей компании уже оформлено более 1,5 миллиона полисов краткосрочного ОСАГО для таксистов. Такой полис востребован и у таксистов, подрабатывающих несколько дней в неделю, и у таксопарков, которые получили возможность распределять расходы на страхование в течение года и не оплачивать страхование за дни простоя автомобилей", - комментирует вице-президент компании Сергей Кожевников.