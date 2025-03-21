https://1prime.ru/20250321/issledovanie-855979849.html

Исследование показало, сколько россиянок хотят завести детей

Исследование показало, сколько россиянок хотят завести детей - 21.03.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиянок хотят завести детей

Каждой пятой россиянке при устройстве на работу задают вопрос, планирует ли она завести детей, однако большинство представительниц прекрасного пола с таким... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T05:15+0300

2025-03-21T05:15+0300

2025-03-21T05:15+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Каждой пятой россиянке при устройстве на работу задают вопрос, планирует ли она завести детей, однако большинство представительниц прекрасного пола с таким любопытством не сталкивается, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Каждой пятой женщине (19%) при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время. Впрочем, большинство представительниц прекрасного пола (72%) не сталкиваются с подобными ситуациями", - свидетельствуют итоги исследования. По данным аналитиков, работодатели чаще адресуют этот вопрос молодым женщинам в возрасте до 35 лет (26% опрошенных), среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 16%. Дамы с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 22% против 17% соответственно. А вот участниц исследования с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чуть чаще, чем тех, чей заработок меньше (19% против 18%). В исследовании приняли участие 1600 экономически активных женщин из всех округов РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф