https://1prime.ru/20250321/issledovanie-855979849.html
Исследование показало, сколько россиянок хотят завести детей
Исследование показало, сколько россиянок хотят завести детей - 21.03.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиянок хотят завести детей
Каждой пятой россиянке при устройстве на работу задают вопрос, планирует ли она завести детей, однако большинство представительниц прекрасного пола с таким... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T05:15+0300
2025-03-21T05:15+0300
2025-03-21T05:15+0300
общество
экономика
россия
рф
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Каждой пятой россиянке при устройстве на работу задают вопрос, планирует ли она завести детей, однако большинство представительниц прекрасного пола с таким любопытством не сталкивается, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Каждой пятой женщине (19%) при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время. Впрочем, большинство представительниц прекрасного пола (72%) не сталкиваются с подобными ситуациями", - свидетельствуют итоги исследования.
По данным аналитиков, работодатели чаще адресуют этот вопрос молодым женщинам в возрасте до 35 лет (26% опрошенных), среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 16%. Дамы с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 22% против 17% соответственно.
А вот участниц исследования с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чуть чаще, чем тех, чей заработок меньше (19% против 18%).
В исследовании приняли участие 1600 экономически активных женщин из всех округов РФ.
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общество , россия, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ
Исследование показало, сколько россиянок хотят завести детей
SuperJob: каждой пятой россиянке при устройстве на работу задают вопрос о детях
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Каждой пятой россиянке при устройстве на работу задают вопрос, планирует ли она завести детей, однако большинство представительниц прекрасного пола с таким любопытством не сталкивается, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Каждой пятой женщине (19%) при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время. Впрочем, большинство представительниц прекрасного пола (72%) не сталкиваются с подобными ситуациями", - свидетельствуют итоги исследования.
По данным аналитиков, работодатели чаще адресуют этот вопрос молодым женщинам в возрасте до 35 лет (26% опрошенных), среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 16%. Дамы с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 22% против 17% соответственно.
А вот участниц исследования с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чуть чаще, чем тех, чей заработок меньше (19% против 18%).
В исследовании приняли участие 1600 экономически активных женщин из всех округов РФ.