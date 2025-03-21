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Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара о сотрудничестве

Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара о сотрудничестве - 21.03.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара о сотрудничестве

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T17:23+0300

2025-03-21T17:23+0300

2025-03-21T17:23+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля. "Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии", - говорится в сообщении. Путин и эмир Катара договорились о совместных усилиях по наращиванию инвестиций и расширению сотрудничества в таких областях, как промышленность, энергетика, транспорт и логистика, культура и спорт. Помимо вышесказанного, были обсуждены вопросы в сфере международной политике. Лидеры стран выразили обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в секторе Газа и подтвердили готовность содействовать деэскалации напряженности и долгосрочной стабилизации в регионе.В ходе беседы стороны также подчеркнули важность сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии."При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу", - говорится в сообщении.

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россия, катар, сирия, владимир путин, мировая экономика