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Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара о сотрудничестве - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара о сотрудничестве
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара о сотрудничестве - 21.03.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара о сотрудничестве
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T17:23+0300
2025-03-21T17:23+0300
политика
россия
катар
сирия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля. "Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии", - говорится в сообщении. Путин и эмир Катара договорились о совместных усилиях по наращиванию инвестиций и расширению сотрудничества в таких областях, как промышленность, энергетика, транспорт и логистика, культура и спорт. Помимо вышесказанного, были обсуждены вопросы в сфере международной политике. Лидеры стран выразили обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в секторе Газа и подтвердили готовность содействовать деэскалации напряженности и долгосрочной стабилизации в регионе.В ходе беседы стороны также подчеркнули важность сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии."При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу", - говорится в сообщении.
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россия, катар, сирия, владимир путин, мировая экономика
Политика, РОССИЯ, КАТАР, СИРИЯ, Владимир Путин, Мировая экономика
17:23 21.03.2025
 
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара о сотрудничестве

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара сотрудничество двух стран

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии", - говорится в сообщении.
Путин и эмир Катара договорились о совместных усилиях по наращиванию инвестиций и расширению сотрудничества в таких областях, как промышленность, энергетика, транспорт и логистика, культура и спорт.
Помимо вышесказанного, были обсуждены вопросы в сфере международной политике. Лидеры стран выразили обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в секторе Газа и подтвердили готовность содействовать деэскалации напряженности и долгосрочной стабилизации в регионе.
В ходе беседы стороны также подчеркнули важность сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.
"При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу", - говорится в сообщении.
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ПолитикаРОССИЯКАТАРСИРИЯВладимир ПутинМировая экономика
 
 
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