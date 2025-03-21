https://1prime.ru/20250321/kitaj-855978624.html

В Китае рассказали о будущем ядерных реакторов четвертого поколения

В Китае рассказали о будущем ядерных реакторов четвертого поколения - 21.03.2025, ПРАЙМ

В Китае рассказали о будущем ядерных реакторов четвертого поколения

Ядерные реакторы четвертого поколения будут иметь значительный прорыв в будущем, но на данный момент Китай на своих АЭС строит в основном реакторы третьего... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T03:44+0300

2025-03-21T03:44+0300

2025-03-21T03:44+0300

энергетика

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китай

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ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар - ПРАЙМ. Ядерные реакторы четвертого поколения будут иметь значительный прорыв в будущем, но на данный момент Китай на своих АЭС строит в основном реакторы третьего поколения, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ. Он напомнил, что в декабре 2023 года Китай ввел в промышленную эксплуатацию АЭС "Шидаовань" с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором, которая позиционируется как первая в мире атомная электростанция четвертого поколения. "Китаю теперь необходимо, во-первых, повышать безопасность, во-вторых, повышать экономическую эффективность, и, в-третьих, комплексное использование нашей ядерной энергии", - заявил Шан Сяньхэ. Он отметил, что "говоря об основном направлении, Китай сегодня главным образом строит реакторы третьего поколения, но в будущем, я думаю, реакторы четвертого поколения, как более безопасная и эффективная технология, определенно будут иметь большой прорыв". Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС он был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года. Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллиона киловатт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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