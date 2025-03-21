Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай в скором времени обгонит США по мощности АЭС - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250321/kitaj-855978902.html
Китай в скором времени обгонит США по мощности АЭС
Китай в скором времени обгонит США по мощности АЭС - 21.03.2025, ПРАЙМ
Китай в скором времени обгонит США по мощности АЭС
Китай в скором времени обгонит США по общей установленной мощности АЭС и займет первое место в мире по этому показателю, заявил журналистам генеральный директор | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T03:47+0300
2025-03-21T03:47+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855978902.jpg?1742518069
ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар – ПРАЙМ. Китай в скором времени обгонит США по общей установленной мощности АЭС и займет первое место в мире по этому показателю, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ. "В настоящее время в нашей стране строится и эксплуатируется более 102 энергоблоков, по общей установленной мощности Китай в ближайшем будущем несомненно превзойдет США", - заявил Шан Сяньхэ. Он подчеркнул, что по этому показателю Китай "безусловно займет первое место в мире". "Что касается развития технологий ядерной энергетики, то сейчас в США в основном продвигают технологию AP1000 (двухконтурный водно-водяной ядерный реактор с водой под давлением), это все еще реактор третьего поколения", - указал он. Шан Сяньхэ отметил, что в Китае, по сути, тоже строятся реакторы AP1000, вместе с тем также есть проекты ВВЭР и китайские реакторы "Хуалун". "Китай по-прежнему придерживается инклюзивного и широкого подхода в развитии ядерной энергетики, который может способствовать трансформации всей энергетической структуры нашей страны. Мы по-прежнему сохраняем открытую и прозрачную позицию", - отметил он. Согласно данным на сайте Управления энергетической информации США, по состоянию на 30 апреля 2024 года в 28 штатах насчитывалось 54 коммерчески эксплуатируемых атомных электростанции с 94 ядерными реакторами. При этом в Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что по состоянию на 20 марта 2025 года в Китае эксплуатируется 59 реакторов, строятся 29 и уже одобрено строительство 16. Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС н был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года. Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллиона киловатт.
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США
03:47 21.03.2025
 
Китай в скором времени обгонит США по мощности АЭС

Гендиректор "Циньшаня": Китай в скором времени обгонит США по мощности АЭС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар – ПРАЙМ. Китай в скором времени обгонит США по общей установленной мощности АЭС и займет первое место в мире по этому показателю, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ.
"В настоящее время в нашей стране строится и эксплуатируется более 102 энергоблоков, по общей установленной мощности Китай в ближайшем будущем несомненно превзойдет США", - заявил Шан Сяньхэ.
Он подчеркнул, что по этому показателю Китай "безусловно займет первое место в мире".
"Что касается развития технологий ядерной энергетики, то сейчас в США в основном продвигают технологию AP1000 (двухконтурный водно-водяной ядерный реактор с водой под давлением), это все еще реактор третьего поколения", - указал он.
Шан Сяньхэ отметил, что в Китае, по сути, тоже строятся реакторы AP1000, вместе с тем также есть проекты ВВЭР и китайские реакторы "Хуалун".
"Китай по-прежнему придерживается инклюзивного и широкого подхода в развитии ядерной энергетики, который может способствовать трансформации всей энергетической структуры нашей страны. Мы по-прежнему сохраняем открытую и прозрачную позицию", - отметил он.
Согласно данным на сайте Управления энергетической информации США, по состоянию на 30 апреля 2024 года в 28 штатах насчитывалось 54 коммерчески эксплуатируемых атомных электростанции с 94 ядерными реакторами.
При этом в Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что по состоянию на 20 марта 2025 года в Китае эксплуатируется 59 реакторов, строятся 29 и уже одобрено строительство 16.
Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС н был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года.
Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллиона киловатт.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала