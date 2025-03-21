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Китай в скором времени обгонит США по мощности АЭС

Китай в скором времени обгонит США по мощности АЭС - 21.03.2025, ПРАЙМ

Китай в скором времени обгонит США по мощности АЭС

Китай в скором времени обгонит США по общей установленной мощности АЭС и займет первое место в мире по этому показателю, заявил журналистам генеральный директор | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T03:47+0300

2025-03-21T03:47+0300

2025-03-21T03:47+0300

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ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар – ПРАЙМ. Китай в скором времени обгонит США по общей установленной мощности АЭС и займет первое место в мире по этому показателю, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ. "В настоящее время в нашей стране строится и эксплуатируется более 102 энергоблоков, по общей установленной мощности Китай в ближайшем будущем несомненно превзойдет США", - заявил Шан Сяньхэ. Он подчеркнул, что по этому показателю Китай "безусловно займет первое место в мире". "Что касается развития технологий ядерной энергетики, то сейчас в США в основном продвигают технологию AP1000 (двухконтурный водно-водяной ядерный реактор с водой под давлением), это все еще реактор третьего поколения", - указал он. Шан Сяньхэ отметил, что в Китае, по сути, тоже строятся реакторы AP1000, вместе с тем также есть проекты ВВЭР и китайские реакторы "Хуалун". "Китай по-прежнему придерживается инклюзивного и широкого подхода в развитии ядерной энергетики, который может способствовать трансформации всей энергетической структуры нашей страны. Мы по-прежнему сохраняем открытую и прозрачную позицию", - отметил он. Согласно данным на сайте Управления энергетической информации США, по состоянию на 30 апреля 2024 года в 28 штатах насчитывалось 54 коммерчески эксплуатируемых атомных электростанции с 94 ядерными реакторами. При этом в Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) сообщили, что по состоянию на 20 марта 2025 года в Китае эксплуатируется 59 реакторов, строятся 29 и уже одобрено строительство 16. Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС н был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года. Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллиона киловатт.

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