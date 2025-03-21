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Китай надеется экспортировать технологии ядерной энергетики по всему миру - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Китай надеется экспортировать технологии ядерной энергетики по всему миру
Китай надеется экспортировать технологии ядерной энергетики по всему миру - 21.03.2025, ПРАЙМ
Китай надеется экспортировать технологии ядерной энергетики по всему миру
Китай надеется экспортировать свои современные технологии ядерной энергетики по всему миру, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T03:53+0300
2025-03-21T03:53+0300
энергетика
мировая экономика
китай
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ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар – ПРАЙМ. Китай надеется экспортировать свои современные технологии ядерной энергетики по всему миру, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ. "Ядерная энергетика сама по себе представляет идеальное сочетание экономического и технологического развития страны, она объединяет в себе крупнейшую совокупность зрелых технологий во всей нашей промышленности", - заявил Шан Сяньхэ. Кроме того, добавил он, "развитие всей производственной цепочки ядерной энергетики также оказывает значительное стимулирующее воздействие на национальную экономику и общий научно-технический прогресс". "В то же время мы сегодня можем сегодня сказать, что ядерная энергетика является визитной карточкой промышленного развития Китая. Мы также надеемся выйти на внешний рынок и экспортировать наши современные технологии ядерной энергетики, особенно нашу технологию реакторов третьего поколения, по всему миру, чтобы внести свой вклад в энергетическое развитие разных стран, представив наши китайские решения", - указал он. Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года. Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллиона киловатт.
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мировая экономика, китай
Энергетика, Мировая экономика, КИТАЙ
03:53 21.03.2025
 
Китай надеется экспортировать технологии ядерной энергетики по всему миру

Китай надеется экспортировать технологии ядерной энергетики по всему миру

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ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар – ПРАЙМ. Китай надеется экспортировать свои современные технологии ядерной энергетики по всему миру, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ.
"Ядерная энергетика сама по себе представляет идеальное сочетание экономического и технологического развития страны, она объединяет в себе крупнейшую совокупность зрелых технологий во всей нашей промышленности", - заявил Шан Сяньхэ.
Кроме того, добавил он, "развитие всей производственной цепочки ядерной энергетики также оказывает значительное стимулирующее воздействие на национальную экономику и общий научно-технический прогресс".
"В то же время мы сегодня можем сегодня сказать, что ядерная энергетика является визитной карточкой промышленного развития Китая. Мы также надеемся выйти на внешний рынок и экспортировать наши современные технологии ядерной энергетики, особенно нашу технологию реакторов третьего поколения, по всему миру, чтобы внести свой вклад в энергетическое развитие разных стран, представив наши китайские решения", - указал он.
Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года.
Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллиона киловатт.
 
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