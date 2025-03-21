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В МВД рассказали о новых мерах родительского контроля на "Госуслугах"
В МВД рассказали о новых мерах родительского контроля на "Госуслугах" - 21.03.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о новых мерах родительского контроля на "Госуслугах"
Родители с помощью "Госуслуг" могут блокировать нежелательные сайты, отслеживать местоположения детей и установить ограничения по времени в сети, сообщило... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:48+0300
2025-03-21T12:48+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Родители с помощью "Госуслуг" могут блокировать нежелательные сайты, отслеживать местоположения детей и установить ограничения по времени в сети, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "На портале "Госуслуги" появились новые инструменты для родительского контроля, включая функции блокировки нежелательных сайтов и отслеживания местоположения детей. Новые возможности позволяют родителям установить ограничения по времени в сети, а также настроить безопасные зоны, такие как территория школы", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что, если ребенок покидает установленную зону, родители получают уведомления. В экстренной ситуации предусмотрена кнопка SOS для мгновенного обращения за помощью. Кроме того, на портале введены режимы фильтрации в поисковых системах, которые помогают исключить из результатов поиска нежелательный контент. "Семейный режим может быть активирован в настройках, обеспечивая дополнительную защиту для детей", - заключили в ведомстве.
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мвд, общество
В МВД рассказали о новых мерах родительского контроля на "Госуслугах"
МВД: на "Госуслугах" внедрены новые меры родительского контроля
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Родители с помощью "Госуслуг" могут блокировать нежелательные сайты, отслеживать местоположения детей и установить ограничения по времени в сети, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"На портале "Госуслуги" появились новые инструменты для родительского контроля, включая функции блокировки нежелательных сайтов и отслеживания местоположения детей. Новые возможности позволяют родителям установить ограничения по времени в сети, а также настроить безопасные зоны, такие как территория школы", - говорится в сообщении.
Правоохранители пояснили, что, если ребенок покидает установленную зону, родители получают уведомления. В экстренной ситуации предусмотрена кнопка SOS для мгновенного обращения за помощью. Кроме того, на портале введены режимы фильтрации в поисковых системах, которые помогают исключить из результатов поиска нежелательный контент.
"Семейный режим может быть активирован в настройках, обеспечивая дополнительную защиту для детей", - заключили в ведомстве.
МВД уточнило правила скорости для самокатов и других средств передвижения