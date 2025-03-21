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США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash, основанного россиянином - 21.03.2025, ПРАЙМ
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США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash, основанного россиянином
США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash, основанного россиянином - 21.03.2025, ПРАЙМ
США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash, основанного россиянином
Министерство финансов США приняло решение исключить криптовалютный сервис Tornado Cash, одним из соучредителей которого является россиянин Роман Семенов, из... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T17:53+0300
2025-03-21T17:57+0300
экономика
финансы
банки
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Министерство финансов США приняло решение исключить криптовалютный сервис Tornado Cash, одним из соучредителей которого является россиянин Роман Семенов, из списка экономических санкций. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.В сообщении министерства отмечается, что решение было принято после анализа юридических и политических аспектов применения финансовых санкций к деятельности в новых технологических и правовых условиях.При этом США выразили обеспокоенность по поводу отмывания средств через цифровые активы в интересах КНДР и правительства Ким Чен Ына, заявив о намерении тщательно отслеживать подобные транзакции."Министерство финансов остается привержено использованию своих полномочий для разоблачения и пресечения возможностей киберпреступников и других незаконных акторов получать прибыль от своих преступных действий через экосистему цифровых активов", - отмечается в заявлении. Глава Минфина США Скотт Бессент подчеркнул, что "защита индустрии цифровых активов от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и других незаконных субъектов необходима для сохранения лидерства США в этой области".Сервис Tornado Cash ранее был внесен в санкционный список США по обвинению в отмывании средств, предположительно, похищенных северокорейскими хакерами. Роман Семенов, российский разработчик, считается одним из сооснователей Tornado Cash и ранее упоминался в связи с деятельностью этого криптосервиса.
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финансы, банки, сша, вашингтон
Экономика, Финансы, Банки, США, ВАШИНГТОН
17:53 21.03.2025 (обновлено: 17:57 21.03.2025)
 
США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash, основанного россиянином

США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash, основанного россиянином Романом Семеновым

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© AFP / Mladen Antonov
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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Министерство финансов США приняло решение исключить криптовалютный сервис Tornado Cash, одним из соучредителей которого является россиянин Роман Семенов, из списка экономических санкций. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.
В сообщении министерства отмечается, что решение было принято после анализа юридических и политических аспектов применения финансовых санкций к деятельности в новых технологических и правовых условиях.
При этом США выразили обеспокоенность по поводу отмывания средств через цифровые активы в интересах КНДР и правительства Ким Чен Ына, заявив о намерении тщательно отслеживать подобные транзакции.
"Министерство финансов остается привержено использованию своих полномочий для разоблачения и пресечения возможностей киберпреступников и других незаконных акторов получать прибыль от своих преступных действий через экосистему цифровых активов", - отмечается в заявлении.
Глава Минфина США Скотт Бессент подчеркнул, что "защита индустрии цифровых активов от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и других незаконных субъектов необходима для сохранения лидерства США в этой области".
Сервис Tornado Cash ранее был внесен в санкционный список США по обвинению в отмывании средств, предположительно, похищенных северокорейскими хакерами. Роман Семенов, российский разработчик, считается одним из сооснователей Tornado Cash и ранее упоминался в связи с деятельностью этого криптосервиса.
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