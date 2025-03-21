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США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash, основанного россиянином

США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash, основанного россиянином - 21.03.2025, ПРАЙМ

США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash, основанного россиянином

Министерство финансов США приняло решение исключить криптовалютный сервис Tornado Cash, одним из соучредителей которого является россиянин Роман Семенов, из... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T17:53+0300

2025-03-21T17:53+0300

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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Министерство финансов США приняло решение исключить криптовалютный сервис Tornado Cash, одним из соучредителей которого является россиянин Роман Семенов, из списка экономических санкций. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.В сообщении министерства отмечается, что решение было принято после анализа юридических и политических аспектов применения финансовых санкций к деятельности в новых технологических и правовых условиях.При этом США выразили обеспокоенность по поводу отмывания средств через цифровые активы в интересах КНДР и правительства Ким Чен Ына, заявив о намерении тщательно отслеживать подобные транзакции."Министерство финансов остается привержено использованию своих полномочий для разоблачения и пресечения возможностей киберпреступников и других незаконных акторов получать прибыль от своих преступных действий через экосистему цифровых активов", - отмечается в заявлении. Глава Минфина США Скотт Бессент подчеркнул, что "защита индустрии цифровых активов от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и других незаконных субъектов необходима для сохранения лидерства США в этой области".Сервис Tornado Cash ранее был внесен в санкционный список США по обвинению в отмывании средств, предположительно, похищенных северокорейскими хакерами. Роман Семенов, российский разработчик, считается одним из сооснователей Tornado Cash и ранее упоминался в связи с деятельностью этого криптосервиса.

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