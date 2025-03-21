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Юань открыл торги в пятницу ростом - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Юань открыл торги в пятницу ростом
Юань открыл торги в пятницу ростом - 21.03.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в пятницу ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынки
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,62 рубля.
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рынки, мосбиржа, юань
Экономика, Рынки, Мосбиржа, юань
10:03 21.03.2025 (обновлено: 10:09 21.03.2025)
 
Юань открыл торги в пятницу ростом

Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,62 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,62 рубля.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Рубль к закрытию компенсировал почти все снижение против юаня
Вчера, 21:12
 
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