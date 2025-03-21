https://1prime.ru/20250321/kurs-855984567.html
Юань открыл торги в пятницу ростом
Юань открыл торги в пятницу ростом - 21.03.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в пятницу ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T10:03+0300
2025-03-21T10:03+0300
2025-03-21T10:09+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,62 рубля.
https://1prime.ru/20250320/yuan-855975331.html
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рынки, мосбиржа, юань
Экономика, Рынки, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги в пятницу ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,62 рубля
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,62 рубля.
Рубль к закрытию компенсировал почти все снижение против юаня