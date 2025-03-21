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ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков

ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков - 21.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков

Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T15:47+0300

2025-03-21T15:47+0300

2025-03-21T15:47+0300

банк россии

банки

финансы

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Нет, у нас таких планов нет. И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции и они не будут удовлетворять клиентский спрос", - сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Глава ЦБ отметила, что различия между курсами валют в обменных пунктах и межбанковскими курсами, используемыми для установления официального курса, существовали всегда. Прекращение оптовых поставок валюты наличными в 2022 году привело к увеличению этих курсовых разниц.Набиуллина также подчеркнула, что спреды между курсами обычно увеличиваются в периоды повышенной волатильности. Снижение волатильности и конкуренция между банками, напротив, способствуют сужению этих спредов.

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банки, финансы, эльвира набиуллина