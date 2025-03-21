Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250321/kurs-855996783.html
ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков
ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков - 21.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков
Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T15:47+0300
2025-03-21T15:47+0300
банк россии
банки
финансы
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623749_0:98:3223:1911_1920x0_80_0_0_75748d47738fbe50940559fd0b38be33.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Нет, у нас таких планов нет. И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции и они не будут удовлетворять клиентский спрос", - сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Глава ЦБ отметила, что различия между курсами валют в обменных пунктах и межбанковскими курсами, используемыми для установления официального курса, существовали всегда. Прекращение оптовых поставок валюты наличными в 2022 году привело к увеличению этих курсовых разниц.Набиуллина также подчеркнула, что спреды между курсами обычно увеличиваются в периоды повышенной волатильности. Снижение волатильности и конкуренция между банками, напротив, способствуют сужению этих спредов.
https://1prime.ru/20250321/rubl-855996506.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623749_272:0:2951:2009_1920x0_80_0_0_8a415f724bda7397390782941f7474cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина
15:47 21.03.2025
 
ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков

Набиуллина: ЦБ не намерен вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВитрина пункта обмены валюты со знаками евро и китайского юаня
Витрина пункта обмены валюты со знаками евро и китайского юаня - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Нет, у нас таких планов нет. И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции и они не будут удовлетворять клиентский спрос", - сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Глава ЦБ отметила, что различия между курсами валют в обменных пунктах и межбанковскими курсами, используемыми для установления официального курса, существовали всегда. Прекращение оптовых поставок валюты наличными в 2022 году привело к увеличению этих курсовых разниц.
Набиуллина также подчеркнула, что спреды между курсами обычно увеличиваются в периоды повышенной волатильности. Снижение волатильности и конкуренция между банками, напротив, способствуют сужению этих спредов.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
В ЦБ объяснили, с чем связаны значительные колебания курса рубля
15:42
 
Банк РоссииБанкиФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала