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ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков
ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков - 21.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков
Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T15:47+0300
2025-03-21T15:47+0300
2025-03-21T15:47+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Нет, у нас таких планов нет. И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции и они не будут удовлетворять клиентский спрос", - сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Глава ЦБ отметила, что различия между курсами валют в обменных пунктах и межбанковскими курсами, используемыми для установления официального курса, существовали всегда. Прекращение оптовых поставок валюты наличными в 2022 году привело к увеличению этих курсовых разниц.Набиуллина также подчеркнула, что спреды между курсами обычно увеличиваются в периоды повышенной волатильности. Снижение волатильности и конкуренция между банками, напротив, способствуют сужению этих спредов.
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банки, финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина
ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков
Набиуллина: ЦБ не намерен вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Нет, у нас таких планов нет. И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции и они не будут удовлетворять клиентский спрос", - сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Глава ЦБ отметила, что различия между курсами валют в обменных пунктах и межбанковскими курсами, используемыми для установления официального курса, существовали всегда. Прекращение оптовых поставок валюты наличными в 2022 году привело к увеличению этих курсовых разниц.
Набиуллина также подчеркнула, что спреды между курсами обычно увеличиваются в периоды повышенной волатильности. Снижение волатильности и конкуренция между банками, напротив, способствуют сужению этих спредов.
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