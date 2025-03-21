Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: лидеры ЕС выработали план противодействия Орбану - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/lidery-855980149.html
СМИ: лидеры ЕС выработали план противодействия Орбану
СМИ: лидеры ЕС выработали план противодействия Орбану - 21.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: лидеры ЕС выработали план противодействия Орбану
Европейские лидеры выработали план противодействия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС в отношении Украины,... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T06:06+0300
2025-03-21T06:06+0300
экономика
мировая экономика
венгрия
москва
украина
виктор орбан
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855980149.jpg?1742526409
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры выработали план противодействия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС в отношении Украины, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. В четверг итоговый документ европейского саммита подписали только 26 из 27 государств сообщества. Существуют правила, согласно которым совместное заявление должны согласовать все 27 стран ЕС, чтобы оно было опубликовано от имени Европейского совета. Однако теперь текст, согласованный 26 странами, был приложен к остальным резолюциям, и, хотя Венгрия отказалась его подписать, он все равно был опубликован как официальное коммюнике. Эта тактика оказалась эффективной, и дипломаты сообщили изданию, что намерены использовать ее снова. "Это новая норма. И это полезно, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами", - сообщил изданию источник. Издание отмечает, что жесткие формулировки, угрожающие дополнительными санкциями в отношении российских энергетических и торговых товаров, мало что значат в практическом смысле, поскольку для их реального введения на уровне ЕС все равно требуется единогласие, а Венгрия раз за разом блокирует соответствующие инициативы.
венгрия
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венгрия, москва, украина, виктор орбан, ес, politico
Экономика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Виктор Орбан, ЕС, Politico
06:06 21.03.2025
 
СМИ: лидеры ЕС выработали план противодействия Орбану

Politico: лидеры ЕС выработали план противодействия премьеру Венгрии Орбану

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры выработали план противодействия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС в отношении Украины, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
В четверг итоговый документ европейского саммита подписали только 26 из 27 государств сообщества.
Существуют правила, согласно которым совместное заявление должны согласовать все 27 стран ЕС, чтобы оно было опубликовано от имени Европейского совета. Однако теперь текст, согласованный 26 странами, был приложен к остальным резолюциям, и, хотя Венгрия отказалась его подписать, он все равно был опубликован как официальное коммюнике. Эта тактика оказалась эффективной, и дипломаты сообщили изданию, что намерены использовать ее снова.
"Это новая норма. И это полезно, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами", - сообщил изданию источник.
Издание отмечает, что жесткие формулировки, угрожающие дополнительными санкциями в отношении российских энергетических и торговых товаров, мало что значат в практическом смысле, поскольку для их реального введения на уровне ЕС все равно требуется единогласие, а Венгрия раз за разом блокирует соответствующие инициативы.
 
ЭкономикаМировая экономикаВЕНГРИЯМОСКВАУКРАИНАВиктор ОрбанЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала