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МАГАТЭ заявило о готовности поддержать соглашение по Запорожской АЭС - 21.03.2025, ПРАЙМ
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МАГАТЭ заявило о готовности поддержать соглашение по Запорожской АЭС
МАГАТЭ заявило о готовности поддержать соглашение по Запорожской АЭС - 21.03.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ заявило о готовности поддержать соглашение по Запорожской АЭС
МАГАТЭ готово внести свой технический вклад и оказать поддержку в реализации будущего соглашения по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор агентства Рафаэль | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:15+0300
2025-03-21T12:15+0300
политика
украина
рафаэль гросси
магатэ
financial times
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ВЕНА, 21 мар - ПРАЙМ. МАГАТЭ готово внести свой технический вклад и оказать поддержку в реализации будущего соглашения по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, комментируя переговоры по конфликту на Украине. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву. В частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона, уточняет издание. "Благодаря нашему глубокому знанию ситуации на ЗАЭС мы готовы внести свой технический вклад и оказать поддержку в реализации будущего соглашения по станции. Мы останемся там столько, сколько потребуется, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность", - сказал Гросси, слова которого приводятся в пресс-релизе МАГАТЭ. Он отметил, что агентство позитивно оценивает тот факт, что ЗАЭС рассматривается в ходе продолжающихся обсуждений военного конфликта на Украине. Ранее гендиректор в своем заявлении в соцсетях отметил, что приветствует "развитие сдержанности в отношении энергетической инфраструктуры", что будет способствовать безопасности Запорожской АЭС, расположенной на линии фронта конфликта. Отмечается, что, в то время как на прошлой неделе эксперты МАГАТЭ, работающие на станции, еще слышали военные действия на разном расстоянии от ЗАЭС, то "на текущей неделе обстановка была относительно спокойной". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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украина, рафаэль гросси, магатэ, financial times, запорожская аэс, сша, киев
Политика, УКРАИНА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Financial Times, Запорожская АЭС, США, Киев
12:15 21.03.2025
 
МАГАТЭ заявило о готовности поддержать соглашение по Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ готово поддержать будущее соглашение по ЗАЭС

© CC BY 2.0 / Fredrik Dahl / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Запорожской АЭС - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© CC BY 2.0 / Fredrik Dahl / IAEA
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ВЕНА, 21 мар - ПРАЙМ. МАГАТЭ готово внести свой технический вклад и оказать поддержку в реализации будущего соглашения по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, комментируя переговоры по конфликту на Украине.
В пятницу газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву. В частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона, уточняет издание.
"Благодаря нашему глубокому знанию ситуации на ЗАЭС мы готовы внести свой технический вклад и оказать поддержку в реализации будущего соглашения по станции. Мы останемся там столько, сколько потребуется, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность", - сказал Гросси, слова которого приводятся в пресс-релизе МАГАТЭ.
Он отметил, что агентство позитивно оценивает тот факт, что ЗАЭС рассматривается в ходе продолжающихся обсуждений военного конфликта на Украине.
Ранее гендиректор в своем заявлении в соцсетях отметил, что приветствует "развитие сдержанности в отношении энергетической инфраструктуры", что будет способствовать безопасности Запорожской АЭС, расположенной на линии фронта конфликта.
Отмечается, что, в то время как на прошлой неделе эксперты МАГАТЭ, работающие на станции, еще слышали военные действия на разном расстоянии от ЗАЭС, то "на текущей неделе обстановка была относительно спокойной".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
FT: США в рамках ресурсной сделки хотят взять под контроль украинские АЭС
09:02
 
ПолитикаУКРАИНАРафаэль ГроссиМАГАТЭFinancial TimesЗапорожская АЭССШАКиев
 
 
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