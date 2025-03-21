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"Яндекс" запустит платформу для создания интернет-магазинов
"Яндекс" запустит платформу для создания интернет-магазинов - 21.03.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" запустит платформу для создания интернет-магазинов
"Яндекс" планирует запуск платформы для создания интернет-магазинов с готовой инфраструктурой продаж, не требующей навыков программирования. Об этом сообщили... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T11:53+0300
2025-03-21T11:53+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Яндекс" планирует запуск платформы для создания интернет-магазинов с готовой инфраструктурой продаж, не требующей навыков программирования. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Запуск намечен на конец лета."Платформа для бизнеса в сфере e-commerce, чтобы помочь создать без кода независимый сайт интернет-магазина с маржинальностью выше, чем в других каналах, и с готовой инфраструктурой продаж. Запуск на конец лета, предварительно", - объяснили в "Яндексе" суть платформы. Новый продукт объединит инструменты для создания сайта, инфраструктуру для продаж, финансовые сервисы, возможность оформления заказа в один клик, варианты доставки. Помимо базового пакета рекламы, будет предусмотрена интеграция с популярными b2b-решениями на рынке.Руководитель продукта Влад Голоднюк отметил, что решение позволит бизнесу работать напрямую с лояльной аудиторией и получать канал сбыта с повышенной маржинальностью. Интеграция будет осуществляться не только с сервисами "Яндекса", но и с другими крупными b2b-решениями для e-commerce.
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технологии, яндекс, бизнес
Технологии, Яндекс, Бизнес
"Яндекс" запустит платформу для создания интернет-магазинов
"Яндекс" запустит платформу для создания интернет-магазинов в конце лета
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Яндекс" планирует запуск платформы для создания интернет-магазинов с готовой инфраструктурой продаж, не требующей навыков программирования. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Запуск намечен на конец лета.
"Платформа для бизнеса в сфере e-commerce, чтобы помочь создать без кода независимый сайт интернет-магазина с маржинальностью выше, чем в других каналах, и с готовой инфраструктурой продаж. Запуск на конец лета, предварительно", - объяснили в "Яндексе" суть платформы.
Новый продукт объединит инструменты для создания сайта, инфраструктуру для продаж, финансовые сервисы, возможность оформления заказа в один клик, варианты доставки. Помимо базового пакета рекламы, будет предусмотрена интеграция с популярными b2b-решениями на рынке.
Руководитель продукта Влад Голоднюк отметил, что решение позволит бизнесу работать напрямую с лояльной аудиторией и получать канал сбыта с повышенной маржинальностью. Интеграция будет осуществляться не только с сервисами "Яндекса", но и с другими крупными b2b-решениями для e-commerce.
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