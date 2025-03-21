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MAI планирует запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном в октябре
MAI планирует запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном в октябре - 21.03.2025, ПРАЙМ
MAI планирует запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном в октябре
Авиаперевозчик Myanmar Airways International (MAI) планирует в октябре запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, через... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T07:22+0300
2025-03-21T07:22+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Авиаперевозчик Myanmar Airways International (MAI) планирует в октябре запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, через Новосибирск и Мандалай, второй по величине город страны, рассказали РИА Новости представители компании.
"Мы планируем выполнять (рейсы - ред.) в Москву в октябре. Янгон - Мандалай - Новосибирск - Москва", - рассказали представители MAI на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.
По словам собеседников, российских туристов в Мьянме могут заинтересовать не только местные пляжи, но и историческая архитектура в городах, а также традиционная культура страны.
Сейчас авиасообщение между Мьянмой и Россией осуществляется только по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. В обеих странах высоко оценивают опыт выполнения этих перелетов, следует из заявления, опубликованного Кремлем по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.
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MAI планирует запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном в октябре
Myanmar Airways планирует в октябре запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Авиаперевозчик Myanmar Airways International (MAI) планирует в октябре запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, через Новосибирск и Мандалай, второй по величине город страны, рассказали РИА Новости представители компании.
"Мы планируем выполнять (рейсы - ред.) в Москву в октябре. Янгон - Мандалай - Новосибирск - Москва", - рассказали представители MAI на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.
По словам собеседников, российских туристов в Мьянме могут заинтересовать не только местные пляжи, но и историческая архитектура в городах, а также традиционная культура страны.
Сейчас авиасообщение между Мьянмой и Россией осуществляется только по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. В обеих странах высоко оценивают опыт выполнения этих перелетов, следует из заявления, опубликованного Кремлем по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.