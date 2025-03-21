https://1prime.ru/20250321/markirovka-856005258.html

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку некоторых сладостей

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку некоторых сладостей - 21.03.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку некоторых сладостей

Министерство промышленности и торговли РФ предложило начать с 1 сентября 2025 года поэтапное введение обязательной маркировки отдельных видов сладостей и... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T20:41+0300

2025-03-21T20:41+0300

2025-03-21T20:41+0300

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кондитерские изделия

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ предложило начать с 1 сентября 2025 года поэтапное введение обязательной маркировки отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку, сообщили в пресс-службе ведомства. "Минпромторг России предлагает начать с 1 сентября 2025 года поэтапное введение обязательной маркировки отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что с 1 сентября планируется введение требований по регистрации участников оборота в информационной системе маркировки, причем требование по нанесению средств идентификации будет происходить в несколько этапов в зависимости от вида продукции – с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года. Кроме того, в министерстве напомнили, что с 1 марта по 31 августа 2025 года в отношении кондитерской продукции проводится добровольный эксперимент, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирования по маркировке средствами идентификации своей продукции и взаимодействию с информационной системой маркировки.

https://1prime.ru/20250312/markirovka-855723033.html

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минпромторг, россия, бизнес, маркировка товаров, кондитерские изделия