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Цена на медь снижается в пятницу утром

Цена на медь снижается в пятницу утром - 21.03.2025, ПРАЙМ

Цена на медь снижается в пятницу утром

Стоимость меди снижается в пятницу утром, но при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T09:22+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, но при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,26%, до 5,0985 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь поднялась в цене на 4,4%. В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 104,09 пункта, котировки меди чувствительны к динамике данной валюты. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,51%, до 9 936,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,43%, до 2 659,5 доллара, цена на цинк - на 0,21%, до 2 918,5 доллара.

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