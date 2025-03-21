Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭР прокомментировали слова Зеленского об отсутствии в Крыму туризма - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/mer-855978083.html
В МЭР прокомментировали слова Зеленского об отсутствии в Крыму туризма
В МЭР прокомментировали слова Зеленского об отсутствии в Крыму туризма - 21.03.2025, ПРАЙМ
В МЭР прокомментировали слова Зеленского об отсутствии в Крыму туризма
Минэкономразвития России, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы отсутствии в Крыму туризма, заявило, что полуостров - одно из самых популярных... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T01:50+0300
2025-03-21T01:50+0300
туризм
бизнес
экономика
крым
украина
севастополь
владимир зеленский
сергей аксенов
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855978083.jpg?1742511011
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития России, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы отсутствии в Крыму туризма, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в стране, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, а по программе льготного кредитования в Крыму поддержали семь проектов крупных отелей на 3 тысячи новых гостиничных номеров. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа". Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости назвал весенним обострением эти слова Зеленского, добавив, что подобные заявления рассчитаны на "людей с синдромом прибалта, готовых верить в любую русофобскую чушь". "Сегодня Крым – одно из самых популярных туристических направлений России. В 2024 году, по оперативным данным Росстата, число туристов, размещенных в гостиницах Крыма, составило 2,4 миллиона человек. Причем этот показатель не учитывает отдыхающих, которые предпочитают останавливаться в частном секторе. Как известно, в Крыму этот сегмент туристического жилья хорошо развит. Поэтому реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше. Всего же с 2014 по 2024 годы в гостиницах Крыма было размещено более 20 миллиона человек и еще около 2 миллионов - в гостиницах Севастополя", - заявили в министерстве. Доходы средств размещения республики в 2024 году, по данным Минэкономразвития, составили более 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза. "Крым активно пользуется государственными мерами поддержки. По программе льготного кредитования в Крыму поддержано семь проектов крупных отелей (пять проектов – в Крыму, два – в Севастополе). Это свыше 3 тысячи новых гостиничных номеров. Кроме того, в Крыму будет построен один из курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", инициированного президентом. После запуска проекта это позволит ежегодно привлекать дополнительно 1,1 миллиона туристов", - добавили в министерстве. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
крым
украина
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, крым, украина, севастополь, владимир зеленский, сергей аксенов, владимир путин, оон
Туризм, Бизнес, Экономика, КРЫМ, УКРАИНА, СЕВАСТОПОЛЬ, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов, Владимир Путин, ООН
01:50 21.03.2025
 
В МЭР прокомментировали слова Зеленского об отсутствии в Крыму туризма

МЭР назвало Крым одним из самых популярных туристических направлений России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития России, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы отсутствии в Крыму туризма, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в стране, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, а по программе льготного кредитования в Крыму поддержали семь проектов крупных отелей на 3 тысячи новых гостиничных номеров.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа". Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости назвал весенним обострением эти слова Зеленского, добавив, что подобные заявления рассчитаны на "людей с синдромом прибалта, готовых верить в любую русофобскую чушь".
"Сегодня Крым – одно из самых популярных туристических направлений России. В 2024 году, по оперативным данным Росстата, число туристов, размещенных в гостиницах Крыма, составило 2,4 миллиона человек. Причем этот показатель не учитывает отдыхающих, которые предпочитают останавливаться в частном секторе. Как известно, в Крыму этот сегмент туристического жилья хорошо развит. Поэтому реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше. Всего же с 2014 по 2024 годы в гостиницах Крыма было размещено более 20 миллиона человек и еще около 2 миллионов - в гостиницах Севастополя", - заявили в министерстве.
Доходы средств размещения республики в 2024 году, по данным Минэкономразвития, составили более 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза.
"Крым активно пользуется государственными мерами поддержки. По программе льготного кредитования в Крыму поддержано семь проектов крупных отелей (пять проектов – в Крыму, два – в Севастополе). Это свыше 3 тысячи новых гостиничных номеров. Кроме того, в Крыму будет построен один из курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", инициированного президентом. После запуска проекта это позволит ежегодно привлекать дополнительно 1,1 миллиона туристов", - добавили в министерстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
 
ЭкономикаТуризмБизнесКРЫМУКРАИНАСЕВАСТОПОЛЬВладимир ЗеленскийСергей АксеновВладимир ПутинООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала