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В МЭР прокомментировали слова Зеленского об отсутствии в Крыму туризма

В МЭР прокомментировали слова Зеленского об отсутствии в Крыму туризма - 21.03.2025, ПРАЙМ

В МЭР прокомментировали слова Зеленского об отсутствии в Крыму туризма

Минэкономразвития России, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы отсутствии в Крыму туризма, заявило, что полуостров - одно из самых популярных... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T01:50+0300

2025-03-21T01:50+0300

2025-03-21T01:50+0300

туризм

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития России, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы отсутствии в Крыму туризма, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в стране, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, а по программе льготного кредитования в Крыму поддержали семь проектов крупных отелей на 3 тысячи новых гостиничных номеров. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа". Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости назвал весенним обострением эти слова Зеленского, добавив, что подобные заявления рассчитаны на "людей с синдромом прибалта, готовых верить в любую русофобскую чушь". "Сегодня Крым – одно из самых популярных туристических направлений России. В 2024 году, по оперативным данным Росстата, число туристов, размещенных в гостиницах Крыма, составило 2,4 миллиона человек. Причем этот показатель не учитывает отдыхающих, которые предпочитают останавливаться в частном секторе. Как известно, в Крыму этот сегмент туристического жилья хорошо развит. Поэтому реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше. Всего же с 2014 по 2024 годы в гостиницах Крыма было размещено более 20 миллиона человек и еще около 2 миллионов - в гостиницах Севастополя", - заявили в министерстве. Доходы средств размещения республики в 2024 году, по данным Минэкономразвития, составили более 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза. "Крым активно пользуется государственными мерами поддержки. По программе льготного кредитования в Крыму поддержано семь проектов крупных отелей (пять проектов – в Крыму, два – в Севастополе). Это свыше 3 тысячи новых гостиничных номеров. Кроме того, в Крыму будет построен один из курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", инициированного президентом. После запуска проекта это позволит ежегодно привлекать дополнительно 1,1 миллиона туристов", - добавили в министерстве. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, крым, украина, севастополь, владимир зеленский, сергей аксенов, владимир путин, оон